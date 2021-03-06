國產疫苗高齡者收案落後卡關 陳時中回應不影響整體施打
記者許家禎/台北報導
2021-03-06 12:29:42｜2021-03-06 13:27:07
關於國產新冠肺炎疫苗進度，目前高端、聯亞仍在進行二期臨床試驗，但傳出有廠商因找不到65歲以上族群收案而進度落後卡關。為此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）日參與活動時指出，未來將視科學數據，考慮先避開高齡者，開放讓其他年齡層先施打，未來等科學數據齊全再開放。
高端、聯亞國產新冠肺炎疫苗正在進行二期臨床試驗，但傳出有廠商因找不到65歲以上族群收案而進度落後，恐怕影響既定疫苗施打進度，因為之前陳時中曾說國產疫苗預計最快7月可以通過緊急授權（EUA）開始接種。陳時中今日受邀參與國際婦女節活動「Feel No Fear無畏的力量－勇氣論壇」致詞前，面對媒體詢問表示，一般來說當然是希望所有年齡層都收案完整，對各年齡層的保護會比較好，但只要科學數據完整的，其實可以分齡先上路。陳時中強調，其實以往相關疫苗都是如此，有些年紀小或年紀大的敏感族群試驗都會比較晚，都有分年齡施打的情況，因此只要數據完整，沒問題的族群就可以先上路，等科學數據完成，就可以接著開放施打。但由於國際上屢屢發生各式疫苗有不同副作用，有的甚至施打後死亡，讓民眾都疫苗安全性存疑。為此，陳時中強調，施打任何疫苗，人體一定會出現反應，有些是預期的免疫反應，像是頭痛、肌肉等，民眾不用太過擔心。但他建議民眾在施打前，可向醫師諮詢。像是否對食物或藥物過敏，讓醫師來評估以避免出現嚴重不良反應。另外，如果有慢性病史有所疑慮，即便目前臨床試驗上沒有顯露出與不良反應有直接相關，但有任何問題可在施打疫苗前做諮商。
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