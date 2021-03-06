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HBL／吸引力法則奪17連勝　淡商防守失常險勝陽明拚衛冕

記者鍾東穎/綜合報導

2021-03-06 13:04:35

▲HBL淡水商工擊敗陽明高中挺進冠軍戰。（圖／高中體總提供）
▲HBL淡水商工擊敗陽明高中挺進冠軍戰。（圖／高中體總提供）
HBL4強今(6)日在台北小巨蛋點燃戰火，尋求女子組2連霸的淡水商工挾著跨季16連勝出戰，開局卻意外陷入落後，最後有驚無險擊敗陽明高中搶下明天冠軍賽門票，教練陳美莉坦言壓力影響球員，防守犯錯是今天失常的最大原因。
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「今天打起球來真的很不像淡水商工！」陳美莉表示，「其實今天的防守做得很不好，從第一秒到最後一秒，我只有講一句話，要做好防守。」原本計畫用團隊防守，結果淪為1對1，導致協防時賠上太多犯規，讓對手在罰球線上拿到11分。
淡商跨季16連勝，本季幾乎場場都大勝，沒有像今天打得如此膠著，首節打完還落後4分，陳美莉坦言自己也意外，「或許我的行為表現出來，讓孩子們感覺到老師很緊張、很在乎，所以多多少少會影響他們的表現。」
高三主將郭虹廷一拿球就被包夾，下半場改變打法，減少運球，拿到球直接出手，全場攻下最高得25分10籃板，談起第四節尾聲的膠著，郭虹廷想起吸引力法則，「想著會贏就會贏，因為也沒有時間可以讓我們想太多。」
高二前鋒韓汛挹注次高15分，尤其第四節最後1分辦中距離跳投得手拉開3分差距相當關鍵，「前面有好幾次同樣動作都沒進，但還是要勇敢出手，不管如何，出手10次總有1次會進。」
▲HBL淡水商工擊敗陽明高中挺進冠軍戰。（圖／高中體總提供）
▲HBL淡水商工擊敗陽明高中挺進冠軍戰。（圖／高中體總提供）
▲HBL淡水商工郭虹廷。（圖／高中體總提供）
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