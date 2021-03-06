獨／委員會選填惹議！林為洲將提案制度化 取消區域優先
記者余祥／台北報導
2021-03-06 13:30:00｜2021-03-06 13:46:22
立法院新會期才剛開始，國民黨立法院黨團就因為委員會協調過程不順，引發書記長鄭麗文不滿、怒辭幹部。一切起因其實是委員會協調時，有不分區立委禮讓區域立委、黨團三長應禮讓等不成文規定，容易引發爭議，國民黨立委林為洲將在下次黨團大會提議明定規則，他主張三長禮讓，讓出3個空缺才有協調空間，另外取消不分區要禮讓區域的不成文規定。
國民黨團3日協調委員會，過程中有部分立委不願退讓，僵持不下，主要就是在爭論到底黨團三長是否需要優先禮讓，進入最不熱門的司法及法制委員會，以及區域立委是否有優先權等，鄭麗文在過程中感受到不被尊重，3日協調完成後，即在黨內群組表示辭去書記長一職，辭意甚堅。黨內立委分析，國民黨團選填委員會是採用積分優先制，積分高者可以優先選擇，不過，過去有黨團三長禮讓、自願去冷門的司法及法制委員會以及不分區立委禮讓區域立委等慣例，也正因為都是不成文規定，容易各說各話、引起紛擾。前黨團總召、國民黨立委林為洲認為，應該明定規範，這樣下一次協調時就有所本，也不會有類似紛擾發生，大家就照制度走。林為洲主張，黨團三長都應禮讓，如此就有3個席次空間可以協調，另外，取消不分區應該禮讓區域立委的慣例，全部都用積分優先制，積分高的立委就先選填，剩下的名額就用抽籤的方式決定，這樣比較公平。林為洲說，他下週就會在黨團大會中提出建議，讓大家討論。