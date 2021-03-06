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內幕／鄭麗文怒辭書記長　江啟臣找林為洲幫忙疏通黨內

記者余祥／台北報導

2021-03-06 13:35:00｜2021-03-06 13:47:29

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▲國民黨團書記長鄭麗文因委員會協調不順而怒辭幹部。（圖／資料照片）
國民黨立法院黨團書記長鄭麗文因委員會協調不順，3日在黨內群組請辭書記長一職，黨團總召費鴻泰雖對外宣稱仍在慰留中，但隔日晚間鄭麗文隨即退出所有黨團相關群組，辭意甚堅。5日上午的黨團大會、以及黨團赴司法院召開農田水利會釋憲案記者會，鄭麗文都沒有出席。
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委員會協調成果總是不可能盡如人意，有人選到自己的第一志願，自然有人就被排擠，過程中難免互不退讓、僵持的狀況發生，鄭麗文卻因這樣的小事而怒辭幹部，讓中廣董事長趙少康直呼「內情不單純」。
還原當時現場狀況，協調最熱門的經濟委員會時，鄭麗文找來區域立委謝衣鳳、不分區立委翁重鈞和李貴敏，一開始即是想勸退翁重鈞和李貴敏，希望他們禮讓謝衣鳳，讓翁、李兩人非常不滿，尤其李貴敏在上一會期已經退讓一次了。
李貴敏就質疑鄭麗文，黨團三長都應該優先禮讓，鄭麗文則回說，「總召已經禮讓去司法法制委員會了」。但李貴敏又嗆，難道三長只有一個人嗎？鄭麗文回說，「這沒有明文規定」，李貴敏說，抽籤是明文規定，質疑為何不抽籤決定。
後來鄭麗文提出解決方案，用她的內政委員會席次與財政委員會的國民黨立委林為洲交換，林改入內政、財政遺缺讓李補。雖然協調結果算是圓滿，但過程中的舌戰已經埋下導火線。
據了解，費鴻泰為慰留鄭麗文，也找黨主席江啟臣出馬，5日上午鄭麗文已經在黨中央與江啟臣會面，鄭麗文要江啟臣表態呼籲黨內團結，還要約束有心破壞之人。
江啟臣也找了前黨鞭林為洲相助，希望林為洲幫忙疏通李貴敏。黨內人士分析，江啟臣會找林為洲，可能因為林為洲這一次把自己的財政委員會讓給李貴敏，加上上一會期林為洲擔任黨鞭時，也曾經處理李貴敏選填委員會一事，兩人較有接觸。
目前黨內仍積極慰留鄭麗文，但能否慰留成功仍是未定之數。
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