巷仔內／與黨團扞格、跟智庫決裂 江啟臣連任路難走
記者余祥／特稿
2021-03-06 13:34:31｜2021-03-06 13:49:43
立法院新會期才剛開始，國民黨立法院黨團就因為委員會協調不順而烏煙瘴氣，但這可能只是黨主席江啟臣面臨的第一個挑戰。黨團總召費鴻泰被視為鷹派，過去就與青壯派在各項議題上意見相左，加上費鴻泰「少康幫」色彩，江啟臣與黨團恐有扞格，但不只如此，江又與黨智庫副董事長連勝文決裂。少了戰將與智囊的江啟臣，黨內滿意度是否如黨中央所稱的6成8，恐怕要打上問號。
國民黨團書記長鄭麗文3日因為協調委員會過程感到不受尊重，憤而辭去幹部職務，儘管黨內立委積極慰留，甚至出動江啟臣，但也仍未擺平，凸顯了江啟臣領導統御能力不足。同為青壯派的黨內人士就直言，江啟臣總是慢半拍，若及早處理也不至於變成這番局面。江啟臣要爭取黨主席連任，立法院是重要戰場，未來這一會期國民黨在立法院的表現，某種程度也會影響黨員對於江啟臣的滿意度和好感度，進而左右連任之路。只不過，江啟臣在黨團總召改選時，並未支持同為青壯派的立委林為洲爭取連任，讓林為洲心寒退出選舉，改由資深立委費鴻泰掌黨團，但資深派與青壯派立委長期意見相左，未來江啟臣如何指揮或與黨團溝通，將成為一大挑戰。費鴻泰、賴士葆等資深藍委，過去在國民黨內大多扮演鷹派角色，在討論朝野攻防時，主戰或力主武鬥，但青壯派多認為，不應一味杯葛執政黨，在某些議題上，應該採取文攻，暴露執政黨缺失，爭取民眾支持，而不是無意義的武鬥，恐錯失中間選民。除了在議題層面青壯派與資深派立場總是不一，費鴻泰少康幫的濃厚色彩，也讓人懷疑江啟臣與費鴻泰能有多少互信？越接近黨主席選舉時，也難免不會出現黨團與黨中央各擁其主的分裂狀況。不只黨中央跟黨團扞格，江啟臣還與國民黨智庫副董事長連勝文決裂。連勝文在黨主席選舉時大力支持江啟臣，但選後卻時常遭江啟臣已讀不回，江更不顧連勝文與台北市長柯文哲恩怨，在沒有事先知會下，硬是找柯文哲合體，演出藍白合鬧劇。連勝文過去每一次都會參加黨中央、智庫、黨團的三方平台會議，但最近的一次卻請假，也讓人嗅出端倪，現在連勝文「認真評估」親自出馬參選黨主席，就是要斷江啟臣的連任之路。少了立法院兵權又自斷智囊團，江啟臣黨內敵人越來越多，與青壯派關係更可說是貌合神離，若只想靠現任優勢就想輕鬆連任，恐怕是自我感覺良好，想連任還有得拚。