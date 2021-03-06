HBL／東泰領先三節白搭 南山宋昕澔砍29分逆轉明爭冠
記者鍾東穎/台北報導
2021-03-06 13:49:41｜2021-03-06 14:13:36
HBL4強男子組開戰，8強頭號種子南山高中差點大爆冷門，隊史首闖4強的東泰高中一度領先超過20分，最後南山替補兵團跳出，加上主將宋昕澔29分10籃板力挽狂瀾，最終以76:72上演驚天逆轉秀，奪下明天冠軍戰門票。
南山首節靠著宋昕澔發威以23:14領先，但次節卻意外陷入得分荒，東泰打出招牌團隊攻勢攻下一波0:13反超，南山單節只拿到7分，反觀東泰先發五虎點點開花，高二後衛廖慈恩10分領銜，上半場打完東泰以35:30領先，易籃後，東泰憑藉廖慈恩、黃偉程一外一內得分持續進帳，加上羅冠淯投進半場超大號三分壓哨球，第三節打完東泰還有49:62領先。決勝節，戰局再度翻轉，南山扛住落後壓力慢慢追近，宋昕澔先砍進三分球，接著主控陳力生切入要到加罰，南山追到只差1分，開始陷入拉鋸戰，替補的張傑程砍進關鍵三分球追平，吳志鍇中距離跳投追加兩分。最後20秒，東泰賠上犯規，宋昕澔兩罰一中拿到3分領先，最後一擊東泰交給劉律世，可惜三分球出手落空，南山以76:72完成驚天逆轉秀。