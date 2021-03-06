新增7境外自印尼、菲律賓入境 案935不幸死亡
記者許家禎/台北報導
2021-03-06 14:06:38｜2021-03-06 15:22:10
中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增7例境外移入COVID-19確定病例，分別自印尼及菲律賓入境；另新增1例確定病例死亡(案935)。
指揮中心表示，7名個案皆為男性漁工，其中2人為印尼籍(案962、963)，5人為菲律賓籍(案964、965、966、967、968)，年齡介於20多歲至40多歲，今(2021)年2月19日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告且入境時無不適症狀，入境後至集中檢疫所檢疫；7人於3月4日接受檢疫期滿前採檢，並於今日確診。由於7名個案入境至今皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。指揮中心指出，新增之死亡個案(案935，本國籍60多歲男性)有糖尿病及高血壓病史，去(2020)年1月至緬甸工作，12月24日於當地發病、29日確診、30日住院治療，今年1月27日症狀緩解後出院；後續因再度出現呼吸困難，2月3日於當地住院治療，2月7日搭乘醫療專機返台，入境後收治住院隔離治療，並經醫院採檢確診。個案住院期間因呼吸衰竭持續使用呼吸器治療，3月1日因病情惡化使用葉克膜治療，後續因多重器官衰竭不幸於昨(5)日病逝。為此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，案935回到國內檢測第一天ct值比較低為23，隔一天就變成34以上，血清抗體也是陽性，後面陸續檢查ct值也都偏高。而到2月中變陰性，由於案935年紀也大，又有高血壓，癒後狀況比較差，最後不幸死亡，整體看起來，還是同個事件，沒有二次感染的疑慮。張上淳表示，目前另外2例重症，還是在加護病房使用呼吸器。指揮中心統計，截至目前國內累計177,227例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含174,887例排除)，其中967例確診，分別為851例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、932人解除隔離、25人住院隔離中。
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