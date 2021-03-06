國衛院建置「疫苗二廠」 陳時中：希望硬體3年建置完成
記者許家禎/台北報導
2021-03-06 17:36:18｜2021-03-06 17:37:21
衛福部長陳時中日前透露未來國家衛生研究院將申請「疫苗二廠」，今（6）日陳接受媒體訪問時再度提到，國衛院的生物製劑廠，一方面可升等疫苗的產線，一方面也可生產一部份的疫苗供緊急使用，對我國自產自用用途很大，也對國內生技業有幫助，相關硬體預計三、四年建置起來。
陳時中4日晚間接受電視台專訪時表示，針對疫苗安全性的疑慮，除原有的預防接種救濟外，國衛院也將成立平台並建設「疫苗二廠」。陳表示，目前還在規劃中，但已送交國家發展委員會，希望能擴大產能。而陳時中也針對「疫苗二廠」再度說明，指出其實國衛院長期希望能建置生物製劑廠，一方面可以有生物資料庫的建置，升等疫苗的產線，同時希望有P3實驗室增加研究的量能，也可再緊急情況生產一部份的疫苗供緊急使用，國內自產自用用途很大。目前計畫已送到國發會了，希望盡快定案，硬體部分估計三、四年建置起來，整個計畫對國內生技業很有幫助。
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