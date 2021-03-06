鋒面通過　水利署於石門水庫集水區實施增雨作業

（中央社記者謝方娪台北6日電）近期水情嚴峻，水利署指出，適逢鋒面通過及東北季風增強，目前已掌握此波降雨雲系，預計下午15時左右在石門水庫集水區實施空中及地面增雨作業。
經濟部水利署副署長王藝峰表示，依據氣象資訊，下午鋒面逐步接近中北部地區，截至目前苗栗以北都有降雨；水利署已掌握本次降雨雲系，預計下午和國防部空軍氣象聯隊以及國家中山科學研究院人員在石門水庫集水區進行空中和地面增雨作業。王藝峰說明，考量本次鋒面對石門水庫有明顯影響，因此決定在水庫集水區實施人工增雨作業。水利署將攜手空軍及中科院，採地面、空中增雨作業雙管齊下。空軍定15時30分派遣兩架C-130運輸機在寶二至石門集水區，高度3600公尺處執行空中人工增雨，中科院將視時機施作國產高空焰彈，另外，石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭等水庫人員會以燃放焰劑進行地面增雨。王藝峰表示，檢視降雨區域分布情形，水利署已立即機動調整水庫出水，在平地農業灌區有較多降雨時，減少水庫供灌出水量。以今天上午桃園新屋地區累積約20毫米雨量為例，石門水庫農業供水量已由每秒3.47噸調降至每秒3噸，並會視後續降雨再作調整；北區水資源局及台水公司也擴大自上坪堰及三峽河取水。王藝峰提醒民眾，現在進入抗旱關鍵時期，自3月3日起，水情燈號亮起橙燈的地區已全日實施自來水減壓供水，包含新竹、苗栗以及台中；亮起黃燈的地區則會採取夜間減壓供水。水利署呼籲民眾及產業力行節水管控，共同度過枯水期。（編輯：郭無患）1100306