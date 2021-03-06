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2021南韓「最美女演員」是她！榜單揭曉　孫藝真才第10名

娛樂中心/綜合報導

2021-03-06 14:39:40｜2021-03-06 14:45:52

▲2021南韓最美女演員結果出爐。（圖／Netflix、高雅羅IG）
▲2021南韓最美女演員結果出爐。（圖／Netflix、高雅羅IG）

2020年在疫情影響之下，不少人選擇待在家追劇，許多男、女主角的知名度也跟著戲劇水漲船高，近日「King Choice」網站舉辦2021年最美韓國女演員選拔，未料結果出爐後引來兩極評論，其中年初才剛認愛的孫藝真竟然只有第10名，而女神宋慧喬更是直接跌出榜外。

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南韓演藝圈美女如雲，不管是臉蛋、身材或是演技總能迷翻眾人，從榜單上可以看到，今年的冠軍是去年參加《Do Do Sol Sol La La Sol》時與李宰旭組CP、主演《請回答1994》的高雅羅，第2名是演出《雖然是精神病但沒關係》的徐睿知，第3名則是由《Running Man》走紅，參與過《急診男女》、《老婆這週要出牆》的宋智孝。

▲高雅羅拿下冠軍。（圖／高雅羅IG）
▲高雅羅拿下冠軍。（圖／高雅羅IG）
▲徐睿知拿下第2名。（圖／Netflix）
▲徐睿知拿下第2名。（圖／Netflix）
值得注意的是，備受看好的戲劇女神宋慧喬竟未上榜，而去年以夯劇《愛的迫降》備受討論的孫藝真也只有第10名，儘管如此，孫藝真在去年也因為該劇增加不少人氣，還與男神玄彬陷入熱戀、大方認愛，對於事業、愛情兩得意的她來說，已經非常幸福，在粉絲們心中的魅力也不會減少。（編輯：侯家瑜） 
▲2年多沒演戲的宋慧喬，掉出前10名榜單外。（圖／翻攝tvN）
▲2年多沒演戲的宋慧喬，掉出前10名榜單外。（圖／翻攝tvN）
▲2021韓國最美女演員前十名由高雅羅（左圖上1）奪冠，徐睿知（左圖2，下起）、宋智孝、金賢珠、全昭旻、金高銀（右圖1，下起）、朴信惠、金所炫、秀智、孫藝真等則為2至10名。（圖／kingchoice）
▲2021韓國最美女演員前10名由高雅羅（左圖上1）奪冠，徐睿知（左圖2，下起）、宋智孝、金賢珠、全昭旻、金高銀（右圖1，下起）、朴信惠、金所炫、秀智、孫藝真等則為2至10名。（圖／kingchoice）
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