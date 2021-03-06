HBL／論實力至少輸南山20分 東泰差點爆冷遺憾恨天高
記者鍾東穎/台北報導
2021-03-06 14:55:25
本屆HBL黑馬東泰高中在8強淘汰衛冕軍能仁家商，隊史首闖4強，今(6)日又差點拍落頭號種子南山高中，無奈團隊身高較矮，籃板搶不贏南山遭逆轉，賽後教頭高丁國柱肯定子弟兵，「以實力來說至少輸20分，今天打了一場非常漂亮的球賽。」
東泰在8強輸南山15分，今天開賽也落後9分，不過第二節靠著瘋狂射手廖慈恩三分球連飆，單節轟下21:7反超，一度領先超過20分，高丁國柱說，「一直告訴他們要享受比賽，贏球是非常困難的目標，只能想著不能輸。」東泰可用之兵只有6人包含2名高三，高二主控廖慈恩和菜鳥劉律世賽前還腸胃炎去吊點滴，高丁國柱清楚知道，「論實力至少輸20分，要贏根本不可能，要他們拋下包袱。」可惜經驗不足，沒能挺過可能晉級冠軍戰的壓力。「今天最大遺憾是籃板。」高丁國柱表示，贏球關鍵就是不要讓南山搶到二波籃板，無奈團隊身材沒優勢，讓南山抓到58個籃板，整整多出東泰24個，成為決勝期的勝負分水嶺，讓他直呼真的很可惜。東泰差點淘汰HBL男子組史上最多冠強權，連南山主帥許時清賽後直呼是「死裡逃生」，高丁國柱肯定子弟兵表現，「不覺得是輸球，打了一場非常漂亮的球賽。」相信只要解決籃板問題，其他問題都已經克服了。