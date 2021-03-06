搶救藻礁人人有責？連署成案後 逾七成民眾擬投下同意票
編輯林莞茜／綜合報導
2021-03-06 15:32:23
《NOWnews今日新聞》不定時針對時事進行線上時事民調，希望了解民眾對於國內相關熱門新聞的了解程度及立場，日前於3月2日至3月4日，針對「搶救藻礁」公投連署二階過關後相關議題進行民意調查，吸引3300人次參與，若接下來公投連署順利成案，將有超過七成民眾會投下同意票，要求中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域。
配合政府能源轉型政策，繼高雄永安港、台中台中港後，中油規劃在桃園大潭興建第3座天然氣接收站，簡稱為「三接」，預估2025年完工、2022年10月起供應台電大潭電廠新增燃氣機組所需天然氣；不過，2018年環評通過後至今爭議不斷，有8成民眾認為將天然氣接收站選址在桃園大潭藻礁海域，一定多少會對藻礁生態造成不利影響，不過也有近2成（19.7%）認為只要環評有通過，中油就會把關好，不至於會破壞到藻礁的生態。而由環保團體發起的「搶救藻礁」公投連署，第二階段連署突破30萬份，距離安全門檻35萬份不遠，若順利可望於8月28日投票，這也將成為台灣史上第一個民間發起且成案的生態保育公投，對此，有71.82%民眾表示，若公投連署若順利成案，他們將投下同意票，要求中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域，因為保護生態環境是每個人的責任；但也有26.02%民眾會投下不同意票，因為穩定供電、不缺電才是當務之急。另外，由於「重啟核四」公投去年已成案，若這次「藻礁公投」連署通過，恐使得民進黨2025非核家園目標無法達成，有綠營支持者喊話希望別連署，擔憂連署通過會讓民眾在缺電的壓力下，轉而支持重啟核四，但近7成（68.79%）民眾不同意這樣的說法，他們認為應以環保為優先，關於搶救藻礁這件事不該有政治利益考量；另有24.45%民眾覺得藻礁公投確實會幫重啟核四「抬轎」。但在環保考量與能源發展間有時難以兩者兼顧，面對這樣的處境，超過3成（31.52%）民眾覺得現階段「核能發電」是最好的方式、3成民眾呼籲應多發展新型態的環保綠能，像是水力、風力或太陽能等設備、21.81民眾認為應該秉持使用者付費概念，調漲電價來「以價制量」；也有超過1成（13.12%）民眾認為天然氣接受站是不得不的選擇，此外，還有2.39%民眾覺得雖然會影響空氣品質，但只能犧牲，因為火力發電不能廢。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3300人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。