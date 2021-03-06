HBL／末節上場拚防守 張傑程意外投進關鍵追平三分球
記者黃建霖/台北報導
2021-03-06 15:51:54
南山高中今天在第3節一度落後達16分的情況下，完成大逆轉，以76:72擊敗強敵東泰高中，其中第4節被教練委以重任的高二後衛張傑程扮演關鍵角色，他不但防守表現出色，還投進追平三分球。
「(教練)就是叫我們先得分阿，因為我們落後太多了，要不斷打轉換，加快比賽節奏。」張傑程過去被教練許時清安排為板凳「防守組」球員，上來就是專注防守，他自己也喜歡這樣的定位。「有時候我會打得比較亂一點，從防守帶動進攻反而比較容易找到比賽節奏。」不過今天在末節最後2分鐘時，正是他大心臟的三分球，讓球隊追平比數，也逆轉了雙方的氣勢，而這一球也是他本場首次得分。許時清表示，因為東泰守聯防，加上球隊落後太多，第4節他告訴球員要靠攻防轉換來打破對方布陣，因此張傑程上來是很關鍵的一次調度，「他投進那一球我是有點意外，但也不太意外，因為他就是比較瘋狂的那種球員，有能力、但是比賽細節還要再學習掌握。」而張傑程則是希望這一球能幫自己找到進攻感覺，「就像是教練說的，我該投的時候就要投，不要老想傳球，雖然說有時候太衝不好，但該自己出手時還是要出手。」「我今天投這一球時，就是什麼都不想，因為教練要我不要投進，我想就是維持這樣的心境，就能發揮出自己該有的東西吧！」張傑程最後如此表示。