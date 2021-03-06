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「疫苗護照」有望開放邊際？陳時中現階段寧願檢驗為重

記者許家禎/台北報導

2021-03-06 15:43:17

▲針對「疫苗護照」有沒有可能開放邊際、縮短檢疫期？指揮官陳時中現階段保守看待。（圖／記者許家禎攝，2021.3.6）
▲針對「疫苗護照」有沒有可能開放邊際、縮短檢疫期？指揮官陳時中現階段保守看待。（圖／記者許家禎攝，2021.3.6）
隨著各國開始開打新冠肺炎疫苗，「疫苗護照」已經成為大家關注焦點，台灣有沒有可能進一步開放邊際？為此，指揮中心指揮官陳時中今（6）日表示，國內疫苗覆蓋率得要6成以上才會考慮要不要開放邊際，但事實上還有很多變數，包括科學證據足不足，強調可能還要有更多科學證據來佐證這樣做是安全的。
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陳時中表示，用有沒有打過疫苗來做標準，這個其實還有很多變數，科學證據目前還不足。只能說，用有沒有打過疫苗是參考的值，比較安穩的做法是，在台灣做檢驗，再來決定開放的程度，當然也要看其他國家疫情情況。
陳時中進一步指出，現階段疫苗有沒有打、能不能確實防護，其實科學證據還不是很清楚，但當然隨著數據更多，也許有變化也不一定。但在台灣來說，沒有明確科學基礎下，寧願用檢驗來取代所謂的「疫苗護照」，也就是進來的人在台灣做檢驗，也許再搭配因為各國疫情不同，規劃三天、五天、七天的縮短檢疫天數。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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