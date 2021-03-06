六堆園區老嫩大細 㧡秧蒔禾喚起傳統技藝保存
記者郭凱杰／屏東報導
2021-03-06 16:16:51
客家委員會客家文化發展中心所轄六堆園區的田園地景區，今年度首場的農事體驗活動，於今(6)日辦理㧡秧蒔禾(kaiˊ iongˊ sii voˇ)，有別以往除讓民眾下田插秧外，也安排民眾體驗傳遞秧苗，現場更展示出早期耕作及㧡秧的老照片，用傳統的方式在體驗插秧，感受先民農耕的辛苦，透過㧡秧蒔禾體驗活動喚醒傳統記憶的保存。
現場也收錄了參與民眾一起講客家話「大家共下㧡秧蒔禾」，透過活動也讓民眾學習客語，達到客家文化扎根的效益。今天舉辦了插秧體驗，接下來等待秧苗成長結穗，客發中心將會再次邀請這次下田體驗㧡秧蒔禾的民眾，再來園區，體驗豐收的成果。今天活動一開始由李秀雲老師拍攝的黑白色階的老照片，照片拍攝是早期的屏東竹田鄉，一群忙著蒔田(插秧)的客家婦女，戴著斗笠在農田裡彎腰插秧的情景，今天參與活動的遊客也將跟著先人的腳步，捲起褲管，赤腳下田體驗蒔田(插秧)，活動現場還請來現代的耕耘機，看著現代科技的進步跟早期農民勞力相比，有著非常大的差異，同時也凸顯了早期農民的辛勞。客發中心運用一個蒔田的體驗活動，喚醒早期農耕的記憶，也為傳統農耕記憶記錄下寶貴的畫面。客發中心主任何金樑表示，舉辦插秧的體驗活動，讓老嫩大細，共下來㧡秧蒔禾，從中認識傳統農耕文化，更能展現生態博物館/生活博物館教育的意義，希望透過活動的方式，讓遊客親自體驗，從中學習及認識，達到文化保存及傳承的效益。