《上流戰爭2》有學生慘死！暖爸形象崩壞 背後捅人一刀
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-06 16:53:42
夯劇《Penthouse上流戰爭2》劇情再掀高潮，前一季被老婆戴綠帽的暖男的允哲（尹鐘焄 飾），在最新一集中「黑化」，他為了親生女兒恩星（崔藝彬 飾），竟陷害現任妻子允熙（柳真 飾）的女兒羅娜（金賢秀 飾），正式列入反派角色名單。而第一季領便當的秀蓮（李智雅 飾），據韓媒報導她有望「霸氣歸來」，秀蓮會以何種形式登場報仇，讓觀眾非常期待。
以下有劇情透露，慎入！！！ 劇中，富家子弟為了獲得「清雅藝術節」的最高榮譽，紛紛數出手段陷害他人，確保自己能夠保送首爾大學。成績一直不敵羅娜的恩星，威脅爸爸允哲「證明你心中只有我這個女兒」，要他陷害現任妻子的女兒羅娜，未料一直保持好形象的允哲「父愛噴發」決定黑化，收買羅娜聲樂比賽的伴奏者，但羅娜並未此毀掉表演，反而得到第一名。 恩星看不慣羅娜，產生幻覺、失手殺了對方；在下集預告中，允哲為了保護恩星，似乎想與前妻書真（金素妍 飾）聯手，讓允熙非常心碎，劇情反轉再反轉，讓觀眾看傻眼。 此外，秀蓮第一集被朱丹泰（嚴基俊 飾）殺害，但她是整齣故事的核心人物，觀眾相信秀蓮「沒這麼容易死」，韓媒昨也報導「李智雅將在本周現身」，最新預告更出現「神祕女」背影，種種消息讓網友期待破表，相當好奇秀蓮會以何種形式登場；故事也讓最新一集收視率創新高，拿下24.4％超高成績。《Penthouse上流戰爭2》每周六、日上午10點可至愛奇藝國際站收看，每周三於中華電信MOD播出。