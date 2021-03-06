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《上流戰爭2》有學生慘死！暖爸形象崩壞　背後捅人一刀

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-03-06 16:53:42

▲劇中，崔藝彬（左）變殺人凶手，害金賢秀無辜慘死。（圖／SBS YouTube）
▲劇中，崔藝彬（左）變殺人凶手，害無辜的金賢秀慘死。（圖／SBS YouTube）
夯劇《Penthouse上流戰爭2》劇情再掀高潮，前一季被老婆戴綠帽的暖男的允哲（尹鐘焄 飾），在最新一集中「黑化」，他為了親生女兒恩星（崔藝彬 飾），竟陷害現任妻子允熙（柳真 飾）的女兒羅娜（金賢秀 飾），正式列入反派角色名單。而第一季領便當的秀蓮（李智雅 飾），據韓媒報導她有望「霸氣歸來」，秀蓮會以何種形式登場報仇，讓觀眾非常期待。 
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以下有劇情透露，慎入！！！ 
▲劇中，尹鐘焄（右）為了親生女兒而形象黑化。（圖／SBS
▲劇中，尹鐘焄（右）為了親生女兒而形象黑化。（圖／SBS YouTube）
劇中，富家子弟為了獲得「清雅藝術節」的最高榮譽，紛紛數出手段陷害他人，確保自己能夠保送首爾大學。成績一直不敵羅娜的恩星，威脅爸爸允哲「證明你心中只有我這個女兒」，要他陷害現任妻子的女兒羅娜，未料一直保持好形象的允哲「父愛噴發」決定黑化，收買羅娜聲樂比賽的伴奏者，但羅娜並未此毀掉表演，反而得到第一名。 
恩星看不慣羅娜，產生幻覺、失手殺了對方；在下集預告中，允哲為了保護恩星，似乎想與前妻書真（金素妍 飾）聯手，讓允熙非常心碎，劇情反轉再反轉，讓觀眾看傻眼。 
此外，秀蓮第一集被朱丹泰（嚴基俊 飾）殺害，但她是整齣故事的核心人物，觀眾相信秀蓮「沒這麼容易死」，韓媒昨也報導「李智雅將在本周現身」，最新預告更出現「神祕女」背影，種種消息讓網友期待破表，相當好奇秀蓮會以何種形式登場；故事也讓最新一集收視率創新高，拿下24.4％超高成績。《Penthouse上流戰爭2》每周六、日上午10點可至愛奇藝國際站收看，每周三於中華電信MOD播出。
▲▼劇中，金賢秀（上）被殺害；下集將出現「神祕女」，觀眾猜測是李智雅。（圖／SBS
▲▼劇中，金賢秀（上）被殺害；下集將出現神祕女（下），觀眾猜測是李智雅。（圖／SBS YouTube）
▲▼劇中，金賢秀（上）被殺害；下集將出現「神祕女」，觀眾猜測是李智雅。（圖／SBS
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