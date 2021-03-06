影／藍營3月送「罷瑤」提議書 吳思瑤：以不變應萬變
記者呂炯昌／新北報導
2021-03-06 17:05:14｜2021-03-06 18:31:58
藍營積極推動反萊豬公投，更發起「罷萊委」活動，首波鎖定台灣基進立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤。中選會昨日宣布陳柏惟罷免案第一階段通過審核門檻，「罷瑤總部」預計近日將罷免提議書送交中選會，吳思瑤今（6）日受訪表示，以不變應萬變，平常心面對，。
吳思瑤以女棒協會榮譽理事長身份出席首屆「HOYA！台灣好野 女子棒球聯賽」閉幕儀式，會後媒體訪被問到面對藍營罷藍委活動，吳思瑤表示，平常心應變，以不變應萬變勤跑地方，她對北投天母的選民有信心，一起挺過罷免亂流。吳思瑤也為「3Q」陳柏惟加油，因為他的第一階段罷免連署門檻較低，會一北一中發揮正能量，對台灣的民主有信心。吳思瑤指出，就像女子棒球運動一樣，台灣有太多值得投注心力的地方、需要政治工作者需要代言發聲的議題，她不會因此改變問政風格、改變從政生活，也歡迎有更多的不同政黨朋友來為民主深化，一起來反制報復性政治動員，會把心力投注在值得關注的地方。針對民進黨內部大動作發起「愛瑤令」反制，民進黨立委林楚茵更PO出自己與吳思瑤的國中合照，表達力挺。吳思瑤表示，林楚茵是她海山國中的學姊，兩人都是辯論比賽代表，照片是參加北縣辯論比賽後的合照，感謝政治圈的朋友發起「愛瑤令」。