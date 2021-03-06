HBL／阿中部長來開球！自曝讀建中時是籃球狂
記者鍾東穎/台北報導
2021-03-06 17:00:58｜2021-03-06 17:05:38
HBL總決賽今(6)日在台北小巨蛋點燃戰火，女子組第2場激戰永仁高中出戰北一女中的比賽，邀請到衛生福利部部長陳時中開球，陳時中透露自己是籃球迷，以前就讀建國中學時愛打也愛看，每天下課都衝去球場。
陳時中表示受主辦單位邀請前來開球，「個人對HBL也非常感到興趣，代表青少年的活力，是一個非常有意義的比賽。我以前也是籃球迷，現在在巨蛋比賽，以前我高中在公賣局球場看，公賣局球場現在已經不在了，高中每天下課就去看，也是青年組的比賽，所以主辦單位跟我講，我毫不猶豫就答應了，來感受年輕人的熱情和活力。」陳時中續道，「而且我們衛服部也認為，運動可能是解決目前很多相關社會問題，很重要的相關辦法，不管是憂鬱症或青少年的心理問題，如果能透過運動，青少年跟社會都會更健康。」至於被問到吳怡農支持參選台北市，陳時中笑著避談，「我一件事情、一件事情辦好來吧，今天很高興來看球賽。」希望聚焦在體育上，表示至少看完永仁對北一女這一場才會離席。高中體總向防疫最前線致意也邀部桃醫護人員觀賽，一同感受球員的青春熱血，替辛苦的防疫工作注入新的活力。