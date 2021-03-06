莊凌芸墜樓亡！熊熊憶6年前憾事　曝「曾有同樣想法」

歌手莊凌芸從《聲林之王》發跡，未料她昨（5）日墜樓輕生，得年21歲，林宥嘉、蕭敬騰和LuLu（黃路梓茵）等人聞噩耗後接連發聲悼念，也讓熊熊回憶起6年前的憾事，更透露自己也曾有過同樣的念頭。

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熊熊坦言雖然不認識莊凌芸，不過看到對方生前笑得相當開心的模樣，讓她不禁想起當年才20初頭的妹妹，也和她用一樣的方式離開，「看似前途光明卻這樣殞落，她讓我想到了我的妹妹，她當時年紀跟凌芸相仿，連離開的方式都ㄧ樣」。

熊熊認為在這個酸民充斥、壓力之大的世界，表面上看到的開心快樂，也許都只是假的，「越長大越覺得簡單的快樂，真的很難得，我真的知道很難，你們辛苦了，一路好走，不病不痛」，最後更語出驚人，「坦白說我也曾有這樣的想法」，不過熊熊懇求有這樣想法的人先不要放棄，因為留下來的人會非常心痛。貼文曝光後，許多藝人朋友也紛紛上前替熊熊打氣，告訴她世界上還有很多愛她和支持她的人。（編輯：侯家瑜）

▲熊熊希望大家不要輕易放棄自己。（圖／熊熊IG）