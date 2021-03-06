就任市黨部主委第一戰「護瑤」 吳怡農：歡迎直球對決
記者呂炯昌／新北報導
2021-03-06 17:54:36｜2021-03-06 18:30:51
國民黨台北市議員羅智強發起罷免立委吳思瑤的「罷瑤」連署，至今（6）日已收集到4200份連署書，罷瑤總部預計3月向中選會送交提議書。吳思瑤罷免案也被視為吳怡農就任民進黨台北市黨部主委後的第一場硬戰，吳怡農表示歡迎直球對決，讓選民看到吳思瑤的政績。
吳思瑤今日以女棒協會榮譽理事長身份出席首屆「HOYA！台灣好野 女子棒球聯賽」閉幕儀式，針對藍營推動「罷瑤」，陪同出席的吳怡農表示，從市黨部的角度來說，支持優秀的民意代表，如果藍營堅持要推罷免，歡迎直球對決，會用政績、過去的表現、選民服務來對決，相信選民會看到。媒體詢問這是不是當黨部主委的期中考？吳怡農強調，「這是每一位黨員的責任，絕對是我的責任！」絕對會做吳思瑤的後盾。媒體追問衛福部長陳時中代表民進黨選2022台北市長，對決立委蔣萬安，會不會是不錯人選？吳宜農表示，陳時中的行政能力大家都看到了，他非常支持陳時中，但是目前是把正向、正能量，把重點帶回政策給台北市民看。媒體追問，會不會想跟蔣萬安「直球對決」，參選2022 台北市長？吳宜農笑而不答。吳思瑤代為回答表示，民進黨台北市長選戰戰略就像棒球一樣是團體賽，不像國民黨聚焦某個明星，吳怡農接任市黨部主委是堅強的戰力，陳時中也非常有政策能力、接地氣，非常有人氣，團體戰一定會大於個人魅力，相信吳怡農帶領下的台北市長選戰戰力。