許書豪補辦婚宴席開40桌　親不到新娘苦喊「最遠的距離」

歌手許書豪去年6月與愛情長跑13年的未婚妻Amy登記結婚，婚禮受疫情影響延到今（6）日舉辦，在W Hotel席開40桌宴請賓客，

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婚禮一開始以前年在帆船上度假求婚影片做開場，隨後許書豪現身演唱影片中的求婚歌曲《如果你能相信》，重現求婚場景跟老婆甜喊：「嫁給我好嗎？」逗得老婆開心大笑。

▲▼許書豪（上圖右、下圖左）補辦婚宴，席開40桌。（圖／玩轉音樂提供）

Amy在婚禮上