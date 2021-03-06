許書豪補辦婚宴席開40桌 親不到新娘苦喊「最遠的距離」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-06 18:21:02
歌手許書豪去年6月與愛情長跑13年的未婚妻Amy登記結婚，婚禮受疫情影響延到今（6）日舉辦，在W Hotel席開40桌宴請賓客，席間星光熠熠，包括韋禮安、吳卓源、呂士軒、陳大天、陳威全、廖文強、羅文裕、脆樂團、蔡佩軒、廖柏雅等都受邀出席。
婚禮一開始以前年在帆船上度假求婚影片做開場，隨後許書豪現身演唱影片中的求婚歌曲《如果你能相信》，重現求婚場景跟老婆甜喊：「嫁給我好嗎？」逗得老婆開心大笑。雙方家長也都以實際行動祝福，許書豪的爸爸把兒子18首歌串成賀詞在台上朗誦，還開金嗓獻唱《愛的真諦》獻給新人。許書豪與太太Amy在婚禮上共換了3套衣服，還精心設計遊戲、準備洗手液當伴手禮，夫妻倆還甜蜜對唱前一晚才新鮮上架的新歌《Love ,Yolo》，對唱完後他們原本要嘴對嘴來個愛的親親，結果因為老婆Amy婚紗裙太澎，2人完全碰不到嘴，因此臨時取消，讓許書豪笑說：「真的是最遠的距離！」
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