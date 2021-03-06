HBL／邱群琋找回進攻感覺 盼明對淡商拋開枷鎖打場好球
記者黃建霖/台北報導
2021-03-06 18:56:35
進入到小巨蛋後的籃框很不一樣，今天永仁高中和北一女中的四強賽，打出一場低比分的賽事。永仁靠著前鋒邱群琋砍下20，最終在末節完全拉開比數，以62:49取得晉級女子組決賽的門票。
永仁今天前半段進攻當機，兩大箭頭手感都不好，邱群琋前三節三分球8投0中，王禹雯更是直到下半場才有第一顆運動戰進球，對此總教練時超傑表示，兩隊交手多次，雙方都很熟悉了，因此今天自家鋒線遭到特別針對不會意外。不過邱群琋第3節尾聲時幾次進球慢慢找到信心，也開始更積極的攻擊籃框，成為永仁最終能把握領先、克敵致勝的關鍵。賽後受訪時，這位高二前鋒直言很感謝教練一直給自己機會。「我其實是一個當出手多、命中率一低就會有點膽怯的人，此役教練不斷告訴我要平常心面對，我後來想也是覺得『教練都不怕我投不進了，那我怕什麼！』因此就大膽出手。」邱群琋如此表示。雖然今天打得辛苦，不過永仁在比賽後段慢慢找到進攻感覺，對於球隊來說不是壞事。而談到明天再戰淡商，時超傑表示球隊對防守高大球員做了很多演練，自嘲自家「蝦兵蟹將」只能靠勤能補拙，用速度來彌補高度不足。上一次兩隊交鋒，郭虹廷和王禹雯相互兌子，但淡商小高一李恩芯投進4顆三分球、砍下16分，成為左右戰局的關鍵。對此邱群琋也希望自己成為明天幫助球隊的那個人，「我去年在四強真的是給自己太多限制了，不過這場球我真的有打開的感覺，為明天那場做好準備！」