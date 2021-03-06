HBL／明天和陽明爭季軍 北一女教頭：是場硬戰
記者鍾東穎/台北報導
2021-03-06 19:17:19
連3屆勇闖台北小巨蛋的「小綠綠」北一女中今(6)日踢到鐵板，被永仁高中3-2區域聯防守死，招牌三分球33投僅2中，終場以49:62吞敗，明天只能和陽明高中爭季軍，總教練駱燕萍坦言會是場硬戰。
其實北一女第三節中段曾追到4分差，但永仁防守策略奏效，讓小綠綠陷入多達3分鐘的得分荒，永仁趁機攻下一波12:0製造大局，決勝節北一女依舊找不到準心，全場74投只有17中，命中率僅2成出頭，無力追趕。賽後駱燕萍表示，「我想我們今天被防守三二，外線沒辦法發揮，還有我們籃板的部分做不好。策略的部分，教練要檢討，沒有做到很好，讓小朋友沒辦法好好發揮。」明天對手陽明高中，今天和衛冕軍淡水商工陷入鏖戰，還曾領先，駱燕萍表示，「陽明其實是一個外線很準，跑轟也速度快的球隊，我們面對他們其實是很辛苦的，因為他們最近狀況調整得很不錯。」 不過輸球後休息室呈現低氣壓，駱燕萍表示先讓球員恢復心情再來調整，「現在小孩子的心情，還沒有辦法恢復。一樣會比照復賽的部分調整，對於陽明的進攻，這段時間也有在抓他們，她們的狀況比我們好很多，明天應該會是場硬仗。」