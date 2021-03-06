HBL／蔡宸綱絕殺三分球！泰山逆轉光復 闖男子組冠軍戰
記者黃建霖/台北報導
2021-03-06 19:53:00｜2021-03-06 20:51:35
2021年HBL高中籃球聯賽四強戰最後一場賽事，由光復高中強碰泰山高中，兩隊激戰到最後一刻，一路落後的泰山，靠著中鋒蔡宸綱的絕殺三分球，最終以53:50逆轉帶走勝利。
在八強戰時，泰山高中靠著新人劉宥儇單場23分的挹注下，斬斷光復連勝，不過此役光復長人鄭名斈回歸，首節兩隊就互相放對，比分咬得相當接近，泰山以16:15領先1分。次節雙方將近4分鐘多鐘的時間裡合計只拿了2分，比分打得相當低，光復在陳將双砍進壓哨三分球的情況下，半場打完取得29:25領先；易籃再戰後，又是陳將双率先切入禁區取分，不過泰山靠劉丞勳的二次進攻以及徐宏瑋的三分球將比分扳平。不過之後，莊朝勝回敬「四分打」，之後陳將双切入助攻都得手，讓光復打出一波10:1的攻勢拉開比數，泰山該節屢投不進，陳禹劭該節結束前的罰球也沒進，三節打完落後達10分。末節陳將双再度切入取分，劉丞勳連德5分，讓球隊稍微將分數咬住，之後泰山加強防守，造成光復失誤，再靠著劉丞勳和蔡宸綱輪流進球，徐宏瑋兩罰俱中，追到只剩1分差。最後三分鐘，戰局漸趨白熱化，戰局漸趨白熱化，泰山本來有多次超前機會，但卻不停失誤，之後陳將双投進高難度一球，讓雙方差距來到3分。不過之後劉丞勳快攻打進，泰山再逼使對方失誤，蔡宸綱籃下拋投，讓泰山取得第一節後首次領先。讀秒時刻，光復在暫停後讓陳將双持球，他切入買到張東庭犯規，他兩罰一中追平比數；泰山最後一擊經過多次導傳後，找到空檔蔡宸綱，他也命中壓哨絕殺球，帶走勝利。泰山主將劉丞勳今天攻下17分，另外還有13籃板，成為球隊致勝英雄蔡宸綱則是繳出13分、10籃板，兩人得到「雙十」數據；得分後衛徐宏瑋今天手感不佳18投只有2中，成為球隊苦戰主因。光復「双勝連線」今天依舊穩健，陳將双繳出18分、11籃板、5助攻，莊朝勝則有15分、4籃板、3助攻，只可惜他們末節得分熄火，該節僅有4分，讓對手逆轉。