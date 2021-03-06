21歲女星跳樓身亡 炎亞綸籲有困難要尋求幫助
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-06 21:15:33｜2021-03-06 21:24:51
炎亞綸跨足演員、歌手、當老闆等多重身分，現在更接起主持棒，主持的節目《Live Asia超級週末現場》今（6）日邁入第9集，今天活動上談及昨日年僅21歲的新人歌手莊凌芸跳樓身亡，炎亞綸趁此呼籲，如果遇到困難，一定要尋求幫助。
莊凌芸昨天跳樓輕生，被問到此事，炎亞綸透露目前不了解細節，但是仍感到很遺憾，他也分享自身經歷，提到以前也有過被霸凌經驗，或者遭酸民攻擊，現在的他看到仇視的言論，已經能做到視而不見，他也建議如果真的遇到困難，就去尋求專業人士的協助。此外，炎亞綸的前東家正是華研國際，而同樣也是屬於華研國際旗下的福原愛、江宏傑夫妻檔，近來遭爆婚變登上媒體版面，對於2人的婚姻風波，他尷尬表示對桌球不熟，「別人的事情我們不多評論。」
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