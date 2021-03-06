HBL／鄭名斈成下一個喬楚瑜？陳定杰：指日可待！
記者黃建霖/台北報導
2021-03-06 20:51:00
打了幾乎整場好球，但最終卻被對手逆轉絕殺，光復高中總教練陳定杰賽後心情平靜，僅表示「雙方都打得很好，但老天爺把勝利給了另一方」。而事實上這場比賽天公也沒讓他空手而回，此役球隊205公分的高一中鋒鄭名斈的成長有目共睹，前者也期許他能超越學長喬楚瑜，成為未來籃壇的希望。
光復高中在今年HBL展現出來的防守堪稱聯盟頂尖，在鄭名斈於四強回歸後，今天更是讓對手吃足苦頭，泰山中鋒蔡宸綱前3節總計16投2中，只有6分；射手徐宏瑋更是全場18投2中，僅8分進帳。泰山高中總教練廖文彬賽後受訪時，也坦言對方長人加上區域聯防的組合讓己方吃足了苦頭，不僅籃下被對方高度壓制，外線也受制於對方的給的壓力，以及小巨蛋特殊的空間感而無發揮。而鄭名斈對這一套體系的重要性，不言而喻。陳定杰用一種更長遠的眼光說，「鄭名斈在一年級就進小巨蛋，對台灣籃壇絕對是重要的一件事，他絕對會得到更多歷練，大家之後可以期待。畢竟栽培台灣本土長人是這幾年大家努力在做的事。也沒有幾個長人經歷四強洗禮，對於光復和國家隊來講，一定有很大幫助。」陳定杰也強調，會利用休賽季時讓鄭名斈去外線學更多東西，「讓他接受不同教練的洗禮，會加速球員成長，只要最後回歸光復來打球就好了，哈哈。」雖然現在說這個還太早，但是否期許鄭名斈未來的發展能超越喬楚瑜、甚至曾祥鈞等學長？陳定杰豪氣的說：「當然是這樣！」也解釋說前者從預賽至今進步非常多，「他勇敢的去對抗那些比他更出色的球員，HBL讓我們練出一個龐然大物。」也認為名斈成為一名更好的球員指日可待。