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HBL／絕殺三分！蔡宸綱沒有猶豫　泰山有信心和南山爭冠

記者鍾東穎/台北報導

2021-03-06 21:03:21｜2021-03-06 22:05:00

▲HBL泰山高中蔡宸綱飆進絕殺三分球全場沸騰。（圖／高中體總提供）
▲HBL泰山高中蔡宸綱飆進絕殺三分球全場沸騰。（圖／高中體總提供）
HBL男子4強壓軸戰，去年就有小巨蛋經驗的高三前鋒蔡宸綱展現強心臟，飆進絕殺三分球，幫助泰山高中以53:50氣走光復高中，明天將和南山高中爭冠，蔡宸綱賽後直呼有信心。
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蔡宸綱表示，當時有注意到時間只剩4秒，再傳球會來不及，儘管前兩次三分球出手都落空，但仍沒有猶豫，「一直對自己外線蠻有信心，但有時候手感還是會不好。信心很重要，畢竟再不出手也沒機會，不如相信自己把球投出去。」
先前8強壓軸戰，泰山以9分之差中斷光復6連勝，兩隊在4強狹路相逢，今天開局泰山被壓著打，直到最後3分鐘才找回快速球風，劉丞勳、蔡宸綱聯手追分，加上光復主將陳將双、莊朝勝最後4罰僅進1球，讓蔡宸綱有機會上演絕殺。
▲HBL泰山高中蔡宸綱飆進絕殺三分球。（圖／高中體總提供）
▲HBL泰山高中蔡宸綱飆進絕殺三分球。（圖／高中體總提供）
 
「我們都是會投籃的高個子。」教頭廖文彬透露最後戰術，「最後8秒做一個突破式的攻擊，犯規就罰球，我也跟大家講，外圍有空檔你要捨得放出去，沒有進、命中率低都沒關係，但還是要大膽的出手。」
廖文彬也拿另一場南山高中逆轉東泰高中當例子，不斷提醒子弟兵要相信自己，不能放棄，泰山第四節只讓光復拿到5分，成功反超，高中剩下最後2場球，蔡宸綱也要自己拚了，「至少是最努力的就好。」
泰山明天和南山爭冠，廖文彬要子弟兵自取今天的教訓，不要再被對手節奏拖著走，賽季間也交手多次過，雙方55波，要全力以赴，蔡宸綱則說，「沒有信心也要說有信心！」最後一場不保留
▲HBL泰山高中教頭廖文彬和子弟兵們慶祝。（圖／高中體總提供）
▲HBL泰山高中教頭廖文彬和子弟兵們慶祝。（圖／高中體總提供）
 
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