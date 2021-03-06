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鋒面強勢來襲！氣象局：全台有雨、越晚雨越大

編輯林莞茜／綜合報導

2021-03-06 21:05:56

初五開工留意短暫雨　日夜溫差大適時增添衣物不過日夜溫差較大。（圖／NOWnews資料照）
▲受到鋒面通過及東北季風增強，中央氣象局表示今（6）晚雨會越下越大。（圖／NOWnews資料照）
中央氣象局今（6）日表示，今晚至明日受到鋒面通過及東北季風增強，東北部天氣轉涼，北部地區天氣亦涼，且越晚雨會越大以及雷雨發生的機率，但這波鋒面所帶來的雨勢，對近來飽受水情緊張的中南部效果很有限。
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氣象局表示，此波鋒面接近和通過讓台灣北部、東北部地區及金門、馬祖有短暫陣雨，中部地區有局部短暫陣雨，並有局部雷雨及大雨發生的機率，其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨。
預報員葉致均指出，今晚開始雨會越下越大，一直到明天白天上半天全台都有雨，不過中部以北以及東北部的雨勢會比較明顯，下半天後才會逐漸減緩，晚上降雨以北部及東半部為主，中南部則在山區有零星雨的發生。
下周開始，葉致均表示，周一到周三受到東北季風影響，迎風面的北部及東半會有雨，中南部山區有零星雨，一直到周四東北季風才會減弱，僅有東部地區有降雨機率；但到了周五又有另一波東北季風增強，屆時雨區集中在北部及東半部。
不過氣溫方面並不會有太顯著變化，葉致均說中部以北、東北部16至18度，其他地區20至22度。下周下一波的東北季風氣溫微降，中部以北跟東北部低溫15至17度，其他地區18至20度。
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