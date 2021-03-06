HBL／「球星成長必經之路」 陳定杰不後悔讓双勝扛責
記者黃建霖/台北報導
2021-03-06 21:14:51
四強戰末節最後階段，光復高中「双勝連線」4罰1中，導致球隊遭到絕殺，以50:53無緣冠軍戰。不過光復高中總教練陳定杰認為這是一名球星成長必經的歷程，自己絕對不會後悔比賽輸在球隊最好的球員身上。
陳將双今天繳出18分、11籃板、5助攻，而莊朝勝也投進4顆三分球，得到15分，表現都很不錯。但光復末節進攻當機，兩人關鍵時刻錯失3顆罰球，讓球隊最終被絕殺，埋下伏筆。陳將双賽後釋然的說，輸球也是比賽的一環，也坦言球隊今天細節方面確實沒有對手做得好，「我們沒有堅持到最後一秒，被投絕殺很可惜，明天還有一場球賽，還有機會寫隊史最佳。希望我們明天能打進內容，不要有遺憾。」而陳定杰對於最後把比賽交給球星，則是直言「我要相信我的王牌！」他解釋說：「你要給他們出手的權利，這些孩子未來都是要往上打的球員，他要扛起球隊的責任。」「你要像個男人一樣，被重拳的時候要能再站起來，當然我們今天最後是沒能有機會再站起來了，不過人生還很長，他們還有大專、還有職業隊，從小就要培養他們承擔勝敗的決心和毅力。」陳定杰如此說道。「輸要輸在三年級手上，贏也要贏在三年級手上。」陳定杰語重心長的表示，心理素質要從小培養，這也是基層教練的責任，「所以越到最後我用兵越保守，這樣他們壓力很大，但也是成長的養分。」