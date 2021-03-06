開放業者申請鑿井　水利署：抗旱結束就須停用

（中央社記者謝方娪台北6日電）水情拉警報，經濟部水利署表示，抗旱鑿井是不得已但必要的規劃，若有需求的業者，經過地質水文評估後，可向地方政府申請鑿井，不過在抗旱結束後，水井就須停止使用。
經濟部水利署副署長王藝峰說明，考量今年特殊枯旱產業緊急用水需求，旱災中央災害應變中心已通過決議，在業者依需求並遵循水利法嚴格進行地質水文評估後，若在無地層下陷疑慮的科學園區或工業區，可向地方政府水利單位申請鑿井，以直接供應產業用水。王藝峰指出，取用地下水是地面水或水庫水不足時的合理、必要抗旱手段之一，值此非常時期，業者評估需求後，可申請鑿井，不過在抗旱結束、水情恢復正常後，相關水井就必須停止使用。水利署也發布聲明指出，連月以來水情吃緊，針對高科技產業聚集的新竹地區，政府已規劃桃園送新竹自來水幹管，全長達26.3公里，可支援新竹當地約每天1/3的用水量，此外也推動抗旱水源緊急利用計畫，包含新竹海水淡化廠，以及新北、桃園、新竹及苗栗等地共6處移動式淨水機組等設備，才能對民生及產業維持穩定供水。水利署表示，目前新竹水情燈號為實施減量供水的橙燈，新竹地區已調度由桃園石門水庫支援每日20萬噸，並將於3月底提升至22.5萬噸，此外，也和苗栗永和山水庫相互支援；不過若持續沒有降雨，將不排除加大力道實施進一步民生及產業節水措施，以延長供水時程至梅雨季來臨。水利署說明，未來經濟部將會依開源、節流、調度、備援4大穩定供水策略，全力落實前瞻水資源建設計畫執行，並持續投入新台幣700億元，以達成2031年每日增加供水量達519萬噸的目標。（編輯：楊凱翔）1100306