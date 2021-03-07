鋒面通過天氣濕冷 氣象局曝：回暖要等下週四
記者劉雅文/台北報導
2021-03-07 08:20:38｜2021-03-07 08:20:45
週末假期的最後一天，想把握機會出遊的民眾還得注意天氣了，氣象局今（７）日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣中部以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫雨。
溫度方面，白天高溫北部地區僅18、19度，中部及東半部地區約22至26度，南部地區則是比較溫暖，高溫大約27至29度。另外，氣象局表示，從下週一開始至下週三（8日至10日）東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚也有涼意；迎風面的北部及東半部地區有降雨機率，中南部山區亦有零星降雨，中南部平地以多雲的天氣為主，但如果有華南雲系東移，也不排除有零星降雨出現；低溫部份在中部以北及東北部地區約15至17度，其他地區18至20度，高溫部份在北台灣約20至22度，花東地區23至25度，其他地區26至29度。下週四（11日）為東北季風減弱的短暫空檔，北台灣氣溫回升；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。但下週五、下週六（12日、13日）東北季風再增強，北台灣天氣稍轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。14日至16日東半部地區及北部山區則是有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣象局也提醒民眾，現在時序進入春天，天氣變化快速，要隨時留意最新氣象資訊。