名家論壇》膝關節／《淺田家》荒謬又溫馨有趣的真實故事

《淺田家》改編自知名全家福系列攝影聞名的攝影師淺田政志真實故事，由於他能成為知名攝影師就是讓全家人變裝，拍下首張醫院父親與哥哥跟自己的受傷趣味照片後，啟發了他後續創作靈感。同時，故事後半段又以日本311大地震的真實事件改編，這片前後各有趣味溫馨節奏，也有讓人不捨落淚的感傷片刻，不得不佩服日本人處理這類親情議題時的悠緩梳理，總能給觀眾很深的後座力。

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淺田政志由於拍攝非常荒謬又自然的全家福風格大受好評，但其實是他一開始是找不到靈感，頓時間想起來童年的時候，曾經與哥哥、父親居然同天前後受傷，這時讓身在醫院擔任護士的媽媽哭笑不得。長大之後回想起這段荒謬童年往事，成了激發創作靈感。接下來每張照片試圖要讓家人圓夢，比如說，父親當年並非想當家庭「煮夫」，而是擔任消防員。這時拜託哥哥擔任公關一角，協助借車。妻夫木聰飾演的哥哥，面對弟弟這樣的拜託，為了能讓不成材的弟弟早點社會化，只好拉下臉四處拜託。

成就了父親的夢想之後，這時自己則想要一圓開F1賽車的夢想，想不到最後還是擔任弟弟的配角，最後風光坐上賽車席的是弟弟。媽媽則異想天開，居然想拍黑道家族照片，這一家人在前半段拍攝的各類古怪全家福主題照片都能讓人捧腹大笑。假設你不知道淺田政志的這些創作名照片，觀看樂趣會更高！

▲淺田一家真實拍攝的「英雄全家福」照片。（圖／采昌國際提供）

本以為拍這些充滿創意感的照片可以讓他飛黃騰達，無奈人生並不順利。最後因為女友協助辦攝影展，意外得到出版社賞賜之後而出書，沒想到銷量不佳。直到得了攝影獎之後，才讓他小有名氣。這時就發生了最關鍵的轉折，有人喜歡他的即興自然風格，而請他拍攝自家全家福。

《淺田家》的主題是家庭，如何呈現一個家庭的性格，能在按下快門的那刻，透露出這個家庭的主題，是非常動人的創意。如第一個找他拍的家庭，由於女兒在櫻花盛開的季節出生，於是重新再櫻花樹下拍下漫天櫻花飛絮的浪漫瞬間。二宮和也飾演的淺田政志能讓這角色更溫暖，或是，就算這角色看起來很廢很魯蛇，前半段幾乎能有多廢就有多廢，但你看到二宮和也暖暖的眼神，似乎就像妻夫木聰飾演的哥哥，對他就是無可奈何啊。

▲二宮飾「家族寫真」攝影師。（圖／采昌國際提供）

前半段非常搞笑，中間拍攝其他人的全家福照片時，有一組格外煽情催淚，就是拍攝一組病童家庭的照片。這段情節，刻意讓觀眾跟著二宮和也的不捨眼光，慢動作拍下那一幕，其實觀眾在沒有看到照片前，就已經被二宮和也的演技逼出淚來，最後看到那張照片，相信多半人眼淚都會奪眶而出。

後半段由於他關心第一戶家庭在311大地震之後，是否安然無恙，他便隻身前往東北，透過在當地清洗受到海嘯、土石毀損的照片，這些災民的照片，不但是他們的回憶，也能帶給大家希望。

▲《淺田家！》流暢的敘事手法帶領著觀眾回到2011年的311東北大地震。（圖／采昌國際提供）

英文諺語裡這句「A picture is worth a thousand words」，一張照片勝過千言萬語，故事裡後半段的災民心聲，透過一張照片，有時能拯救受挫的心靈。如一位父親為了幫女兒辦後事，苦尋女兒照片。照片代表對思念女兒，更是對女兒的放下。由於當年災民們明明很悲傷，卻又不想辜負前來幫忙的人，這些照片，更傳遞了這些救贖力量。

《淺田家》是一部非常優秀的作品，除了帶出主角攝影師淺田的過人眼光之外，刻畫他家人的團結情感也是很令人動容的。由他操刀的創意全家福照片除了讓人覺得古怪趣味又自然，噴發笑聲同時，還能激勵人心。最後311那段也很感性溫馨，讓攝影師這門工作，示範如何感動人們，最後透過回顧一張又一張的全家福照片，我們彷彿也跟著淺田政志，從不得志到得獎，從拍攝全家福，進而成為這些人的另類家人。電影結局讓人啼笑皆非，活潑趣味的聰明回馬槍。

●作者：膝關節／影評人

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