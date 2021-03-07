美參院通過1.9兆美元紓困案 拜登：上任45天以來一大步
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-07 09:50:06｜2021-03-07 09:53:02
美國參議院經過整夜辯論協調後，於當地時間週六（6）中午，以50票贊成、49票反對，通過總統拜登（Joe Biden）的1.9兆美元的新冠肺炎（COVID-19）疫情紓困案，以應對疫情造成的經濟衝擊。
據美國媒體報導，紓困案內容包括：向美國公民發放每人1400美元的補助；每週失業救濟金300美元；為受到疫情衝擊的企業提供250億元的補助；在疫情防控方面，投入140億美元協助新冠疫苗接種計畫，並投入460億美元用於新冠病毒檢測、感染者疫調追蹤。法案也為州與地方政府提供3500億美元，並資助1300億美元用於協助學校重新開放。相比此前眾議院的版本，參議院將每週失業補助由400美元降至300美元，並將該補助時間延長至9月6日。參議員們也更加嚴謹的限制能夠收到1400美元補助的對象，年收入8萬美元以上的個人、16萬美元以上的已婚夫婦都不可獲得該筆補助。此外，參議院5日投票否決了眾議院版本中將法定聯邦最低工資從每小時7.25美元提高至15美元的方案。法案將在下週由眾議院表決參議院通過的紓困案版本，通過後交由總通拜登簽署成為法律。眾議院多數黨領袖霍尼（Steny Hoyer）透露，議院將在週二（9）進行討論表決。美國總統拜登在參議院通過1.9兆美元紓困案後發表談話，感謝身兼參議院議長的副總統賀錦麗（Kamala Harris）以及所有國會議員，並形容紓困案是美國人民「迫切需要」（desperately needed）的幫助，也是他在上任45天後，實現承諾的重要一大步。拜登表示，疫情除了造成美國50多萬人死亡，還導致400多家小企業倒閉、上百萬人失業，美國已經受了太多的苦難，也掙扎了太久，紓困案的內容能夠舒緩這些痛苦，並提供最需要、最迫切的協助。拜登指，讓美國振作的第一步從對抗（新冠病毒）、接種疫苗計劃開始，紓困案提供的援金將會加快接種、分發，提升疫苗產量，預計在五月中旬結束前讓每位美國人都能接種疫苗，使美國盡快回歸正常生活。
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