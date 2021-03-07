莊凌芸遺體相驗「證實輕生」 媽媽崩潰痛哭失聲
娛樂中心／綜合報導
2021-03-07 10:05:24｜2021-03-07 10:16:03
選秀節目出身的女歌手莊凌芸，5日回母校與師長聊天後，從圖書館10樓墜下身亡，得年21歲。莊女遺體昨（6日）在第二殯儀館相驗，檢察官判定是從高處墜落身亡，無須解剖；她的雙親到場時難掩悲痛，莊媽媽還一度崩潰痛哭，令人鼻酸。
檢察官表示，莊女自高處墜落身亡，排除有外力介入，因此不須解剖，遺體交還家屬處理後事。此外，莊女已經離異的父母，昨皆到場參與相驗，莊爸爸看完監視器畫面，難過地說：「Baby（莊凌芸）她就是輕生...」而痛失愛女的莊媽媽哭到泣不成聲，在男性友人的攙扶下離開，不願多做發言，相驗過程約1個多小時結束。單親的莊凌芸，生前曾在節目《同學來了》發表一封親筆信，感謝拉拔自己和姊姊長大的父親，她哭著說：「現在我很幸福啊！我很替你高興，現在的你也過得很好，我們兩個（指姊妹倆）一起互相陪在彼此身邊」、「因為你這些想法，我才會健康長大，我才會帶著樂觀去面對事情，我愛你爸爸。」（編輯：楊穎軒）▲片段約34:00開始。
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