假冒總統府訂180箱鳳梨 大樹鳳梨伯遭人惡搞
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-07 10:04:09｜2021-03-07 10:08:59
全台紛紛跳出來支持台灣鳳梨之際，竟有人冒用總統府名義下訂18筆鳳梨訂單，每筆10箱，所留資料皆為總統府電話及地址，幸好鳳梨伯之子林郁修覺察有異，撥打電話查證，才發現遭到惡搞，幸好尚未出貨，高雄仁武分局今（7）日指出，此行為恐已觸犯刑法加重詐欺罪及間接毀損罪。
「大樹鳳梨伯」林益日前曾說，自己已經85歲，種了70年的鳳梨，坦言聽到這大陸禁台灣鳳梨的消息自己擔心的都睡不著覺，現在就是希望能夠把鳳梨都賣出去，最起碼不要讓農民賠到錢，這樣大家就都有飯可吃；但沒想到，這次竟然有人假冒總統府向鳳梨伯訂購180箱鳳梨。據了解，鳳梨伯之子林郁修已在昨（6）日晚間10點57分許向高雄仁武分局溪埔派出所報案，仁武分局副分局長康順興指出，嫌疑人於3月3日透過網路銷售平台下訂18筆鳳梨訂單，每筆10箱，且收貨資訊皆為總統府電話及地址，民眾察覺有異，遂撥打總統府總機求證，確認這18筆訂單並非總統府所下訂，警方已依規定受理並開立受（處）理案件證明單，並依被害人提供資料積極偵辦中。副分局長康順興強調，冒名下訂單或惡意棄單之行為，恐觸犯刑法第339條之4（加重詐欺罪）及第355條（間接毀損罪）罪嫌，警方將透過科學偵查進一步查出相關的IP位址，目前持續追查中；仁武分局呼籲民眾，切勿心存僥倖冒名下單或惡意棄單，另賣家審核訂單時亦請多方查證，以避免有被騙（害）情事發生。