與陳吉仲會面談藻礁議題引發質疑 環團決定拒絕了！
記者劉育辰／綜合報導
2021-03-07 10:12:41｜2021-03-07 10:45:40
搶救藻礁的公投連署份數已破50萬份，農委會主委陳吉仲原訂將在明（8）日將與環團面對面進行溝通，但環保團體經開會討論後，以公投送件相關工作繁重，無暇分身、難以出席為由拒絕這次會面。
搶救藻礁公投連署已突破第二階段門檻，且可能朝6、70萬份邁進。藻礁相關話題除引發社會熱議外，也讓執政黨高度重視，希望能與環團當面進行溝通。陳吉仲原訂將在明日上午，與搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政、台灣公民參與協會理事長何宗勳、台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政、律師蔡雅瀅等人進行會談。但消息經媒體披露後，引發部分連署人質疑，潘忠政6日下午組成決策委員會，決定是否繼續週一跟陳吉仲見面。經討論，珍愛藻礁公投工作小組在深夜發布聲明稿表示，目前已有50多萬名公民參與公投連署，未來可能上看6、70萬人，而公投送件的相關整理工作相當繁重，需全力完成、如期送件，才不會辜負全體連署人所託，所以無暇分身，難以出席8日的會議。聲明中也提到，目前媒體訊息來源紛亂不一，恐造成各界誤解，未來關於珍愛藻礁公投工作小組的重要行動訊息，將一律以「珍愛桃園藻礁」臉書官方頁面的佈達，或以領銜人潘忠政本人親口證實為準。