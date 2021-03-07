是你嗎？「3星座」未來兩周財運旺　榜首運佳投資穩穩賺

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第三名 射手座

射手座的人會有一種煥然一新的感覺，過去讓你煩躁的事漸漸告一段落了，若有想要轉換跑道的人也會遇到不錯的機會，很有可能是親友帶來的好消息，對方可以舉薦你良好的工作機會，工作上會有被挖角的可能，若遇到其他公司來挖角你，建議可以跟對方談一個較優渥的薪水，大部分會願意接受你開的條件。而在投資方面，過去做的投資會有好回報，也會看到不錯的投資項目，可以謹慎投資，有機會賺到錢。

▲小孟老師指出，「3星座」未來兩周財運爆棚，其中，榜首投資運超好，將會穩穩賺。（圖／記者顏真真攝）

第二名 獅子座

獅子座的人工作運勢非常好，也因為你們越來越堅強，所以在工作上能發揮領袖氣質，主導大家往好的方向前進，而若是覺得之前太過頹廢的獅子，現在運勢好轉，你們也自然想要重新振作，在開拓財源這塊能展現勢在必得的決心，也因為你們努力積極掌握好機會，上位者看在眼裡，也會願意給你更好的資源或機會，讓你去開疆闢土，可以說是有努力就有回報的一群。若前幾個月已經認真打拼，這段時間你們會有心滿意足、坐享其成的好運氣。

第一名 金牛座

金牛座的人家庭財運非常好，很有可能會得到家人給予的一筆意外之財，或者收到家人贈與的昂貴禮物，建議您可以跟家人好好相處，會有不錯的回饋。另外，由於你們勇往直前、努力不懈，在工作上若做業績的人會有好成績，不受外界影響，雖然壓力大，但因為你們特別認真的個性，就算公司有什麼問題，老闆還是會喜歡你，不會找你麻煩，可以說是很得老闆與主管賞識，很可能有加薪機會。在投資方面，因為你們的穩定操作，也懂得避開風險，能夠積少成多，投資運好，屬於穩穩賺的類型。（編輯：許苡晴）