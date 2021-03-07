緬甸19歲華裔少女遭鎮壓身亡 軍方「開棺驗屍」引眾怒
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-07 10:40:25
緬甸軍方多日武力鎮壓民眾的反政府示威，造多人死亡，其中一位19歲的華裔少女Ma Kyal Sin（英文名Angel，中文名鄧家希）在週三（3）遭到警方開槍擊中頭部，傷重不治死亡。近日緬甸當局疑似為了確認Kyal Sin的死因，派人將其墳墓挖開，擅自從遺體上取樣檢視，事後聲稱擊中少女頭部的物品並非軍警使用的子彈，軍方不尊重死者又否認暴力鎮壓的行為，再度引起緬甸民眾的怒火。
聯合國人權辦公室週五（5）統計，2月1日緬甸政變以來，至少有54人在示威活動中死亡。週三（3）是政變以來最血腥的一天，全緬甸有38名抗議者被軍警射殺。當天，緬甸安全部隊開槍驅離群眾的過程中，Ma Kyal Sin頭部遭到擊中不幸身亡。她在示威活動中穿著印有「一切都會好起來」（Everything will be OK）的黑色上衣，成為示威的另一個象徵。緬甸國營電視台報導，警方、法官和醫生已經將Ma Kyal Sin的屍體挖出進行檢查，他們在Ma Kyal Sin的頭部發現一道傷口，並且取出一塊長、寬約1.2公分、0.7公分的鉛塊，與警方使用的子彈不符，因此可以推測是那些意圖煽動混亂的人射殺了Ma Kyal Sin。緬甸民眾對軍政府的行徑非常憤怒，指責驗屍的行爲是對Ma Kyal Sin和家屬的二次傷害，並且掩蓋民眾遭到暴力鎮壓的事實。雖然國營電視台稱，驗屍經過家屬的同意，但《路透社》無法進行確認，緬甸網友則稱整個過程都沒有徵詢Ma Kyal Sin家屬的意見。當地居民透露，一支軍警部隊週五（5）前往墓園並要求現場民眾撤離，隨後挖開了Ma Kyal Sin的墳墓。週六（6）當地居民前往查看時，發現墳墓被人用水泥密封且尚未凝固，一旁有使用過的橡膠靴、手套和手術服。網友在推特上分享前往墓園拍攝的影片，可見部隊自己帶來的手術用具、雜物、磚塊都被隨意棄置在墓園中，民眾表達悼念的花朵也被挪至一旁。