名下有25億房產？陳椒華：申報時多填3個零啦！
記者丁上程／綜合報導
2021-03-07 10:52:43
監察院5日公布最新一期的廉政專刊，其中身兼時代力量黨主席的立委陳椒華，申報資料中一棟位在台南市的建物，報價高達25億元引發關注。對此陳椒華一開始以為是監察院登錄錯誤，質疑有心人士刻意造謠，不過後來回家查看申報資料才發現是自己填寫錯誤，誤多填了3個0，也針對批評監察院的相關言論表達歉意。
根據申報資料顯示，陳椒華在台南市的一筆35.3坪建物，登記時間為民國96年5月，取得價格25億元讓外界好奇，十多年前取得的舊建物，能夠有25億的價值？對此陳椒華也在臉書回應，自己送出的紙本申報250萬元，建物部分一邊錯植三個0，變成25億元。陳椒華表示，因媒體詢問時原以為是監察院登錄錯誤，回家確認申報檔案後，發現真的是自己寫錯了，多寫了三個0讓自己舊房子成天價豪宅。對於誤會監察院登錄錯誤深表歉意，會再跟監察院提出更正。而針對外界原本質疑陳椒華一家坐擁四套房產，是否與時代力量的反屯房理念不合？對此陳則表示，四房有三房是自住，夫妻、小孩、公婆四間房，三間自住，一間出租，陳椒華也反問「三間自住算囤房嗎？」