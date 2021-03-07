不只泡菜！他曝臭豆腐必加「靈魂配料」：一口咬入嘴超爽

台灣美食、小吃應有盡有，種類也非常多，其中，味道特別的「臭豆腐」獲得不少人喜愛，不僅國人擁戴，也深受外國客喜愛。而近日有網友就直指，臭豆腐除了加泡菜外，還有一樣「靈魂配料」不可或缺，這兩種配料和臭豆腐一起塞入嘴裡，口感才爽快。

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原PO在PTT八卦板表示，自己從小到大吃的臭豆腐，都有台式的酸甜泡菜跟小黃瓜絲，泡菜解膩、小黃瓜退火，兩者跟臭豆腐是君臣相佐，三位一體，缺一不可。不過，今（7） 日他竟然聽到有人說，「臭豆腐只要泡菜就好了，加小黃瓜是邪道，很噁心，跟加香菜一樣噁」，甚至透露「台北的臭豆腐只有泡菜沒有小黃瓜」。

▲有網友認為「沒有小黃瓜的臭豆腐？就跟珍奶不加奶一樣， 不配叫珍奶啊！」（圖／翻攝自PTT）

這讓原PO相當疑惑，直言「明明就台北臭豆腐是costdown吧？台中的都有加小黃瓜，而且一定是大塊四方體，中間開十字痕，吃的時候要把小黃瓜跟泡菜塞在裡面，塞好塞滿，再一口咬入嘴中，這才爽啊！」更直呼「沒有小黃瓜的臭豆腐？就跟珍奶不加奶一樣， 不配叫珍奶啊！」

此文一出，網友隨即議論紛紛「我只吃小黃瓜，泡菜噁心」、「小黃瓜好少見」、「泡菜要有，小黃瓜未必」、「台北沒看過」、「中部才加小黃瓜吧？長大上北部就很少有小黃瓜的了」、「高雄也是有加小黃瓜啊！只有台北才costdown吧」、「那個泡菜跟小黃瓜才是本體」、「台中臭豆腐都有小黃瓜無誤，其他地區極少，花蓮會放酸菜」。（編輯：許苡晴）