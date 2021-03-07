港媒：落實愛國者治港　非直選立法會議員將大增

（中央社記者張謙香港5日電）港媒報導，北京當局為落實「愛國者治港」方針，將會大幅增加香港立法會的非直選議員人數，也會增加行政長官（特首）選舉委員會的「愛國」成員人數。
中國第13屆全國人大4次會議昨晚召開記者會，公布本屆議程，當中包括審議「關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）」的議案。根據星島日報今天的報導，中國全國政協兩名副主席張慶黎及身兼國務院港澳事務辦公室主任的夏寶龍，昨晚接見了港區政協委員。報導表示，會上交代了香港選舉制度的改革方案，重點如下：一、特首選委會成員由目前的1200人增至1500人，新增的300人來自新設的第5個界別，可能由政協委員、愛國團體領袖、建制派組織代表等出任。港區政協委員將自動成為選委會成員。北京方面將會取消香港區議會在選委會所占的117席，認定區議會為非政權機構。特首候選人的提名門檻將由150人增至188人，另外規定候選人需在每個界別取得至少15票。換言之，新增界別極可能成為最後把關者。二、立法會方面，議席將由現有的70席增加到90席，20個新增議席將由選委會產生；立法會現有5名由區議會產生候選人並由全體港人一人一票選出的「超級議席」將會取消。報導沒有透露取消的5個「超級議席」如何填補。（編輯：周慧盈）1100305