大門45度斜對角不可開窗！專家曝「8禁忌」：擺錯恐漏財

在風水學上，家中的財位，主要是指客廳的財位，關係到全家的生意、事業、人際等，所以財位的布局和擺設是非常重要的！不過，你知道嗎？其實財位擺放也有忌諱，近日《旺好運》就分享了楊登嵙老師所點出的「8大財位禁忌擺放」，其中，財位絕對不可開窗，因「財位」為「藏風聚氣」之地，若開窗的話，四周氣場易受影響，可能導致財運被風吹散。

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究竟房子的「財位」在哪裡呢？楊登嵙老師表示，「大門位」和「財位」有相互影響的關係，會因「大門位」的不同而令「財位」在不同的位置，一般的「財位」在大門45°斜對角，且有L形直角，也就是房子能「藏風聚氣」的地方稱為「財位」。而常見的「財位」缺失如下：

1.「財位」不可放置干擾磁場的器具，「財位」四周氣場易不穩，導致開銷變大，財運無故流失。

改善方法：移開有干擾磁場的器具，如電話總機、電磁爐、充電器。

2.不可放置會震動的器具，「財位」四周氣場易不穩，財氣會因此都被抖掉！

改善方法：移開會震動的器具，如喇叭。

3.不可放置會蒸發的器具，「財位」四周的氣場易受蒸氣影響，導致財氣都被蒸發掉。

改善方法：移開會蒸發的器具，如熱水瓶。

4.不可放置污穢的東西，「財位」四周的氣場易受穢氣干擾影響，會導致賺錢容易犯小人！

改善方法：移開污穢的東西，如垃圾。

▲楊登嵙老師分享了「8大財位禁忌擺放」，其中，財位絕對不可開窗，若開窗的話，四周氣場易受影響，可能導致財運被風吹散。（示意圖／取自 pixabay）

5.不可開窗，因「財位」為「藏風聚氣」之地，若開窗，四周的氣場易受影響，導致財運都讓風給吹散。

改善方法：靠近「財位」的窗戶緊閉。

6.不可放藥，「財位」四周的氣場易受病氣干擾影響，家中的人不但不會生財，反而身體狀況不佳！

改善方法：將藥物移開擺放至他處。

7.「財位」見光，「財位」四周若是無遮蔽會「給人看光光」，有俗語說：「財不露白！財露白，就破財。」

改善方法：用窗簾、布簾遮蔽，或貼霧狀窗貼、玻璃紙遮蔽。

8.「財位」踩空，「財位」若位在懸空的地板或陽台上，四周的磁場會變得非常不穩定。

改善方法：可以選擇合適的日子，安置五帝錢、聚寶盆等化煞開運物，或請信任的風水老師開光加持更能達到化解的效果。

文末，楊登嵙老師也提醒大家，若違反了以上其中一項，可能就會讓您「漏財」，甚至「無財」，因此大家不可輕忽「財位」佈局呀！（編輯：許苡晴）

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