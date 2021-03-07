大門45度斜對角不可開窗！專家曝「8禁忌」：擺錯恐漏財

2.不可放置會震動的器具，「財位」四周氣場易不穩，財氣會因此都被抖掉！
改善方法：移開會震動的器具，如喇叭。
3.不可放置會蒸發的器具，「財位」四周的氣場易受蒸氣影響，導致財氣都被蒸發掉。改善方法：移開會蒸發的器具，如熱水瓶。
4.不可放置污穢的東西，「財位」四周的氣場易受穢氣干擾影響，會導致賺錢容易犯小人！改善方法：移開污穢的東西，如垃圾。5.不可開窗，因「財位」為「藏風聚氣」之地，若開窗，四周的氣場易受影響，導致財運都讓風給吹散。改善方法：靠近「財位」的窗戶緊閉。
6.不可放藥，「財位」四周的氣場易受病氣干擾影響，家中的人不但不會生財，反而身體狀況不佳！改善方法：將藥物移開擺放至他處。
7.「財位」見光，「財位」四周若是無遮蔽會「給人看光光」，有俗語說：「財不露白！財露白，就破財。」改善方法：用窗簾、布簾遮蔽，或貼霧狀窗貼、玻璃紙遮蔽。
8.「財位」踩空，「財位」若位在懸空的地板或陽台上，四周的磁場會變得非常不穩定。
改善方法：可以選擇合適的日子，安置五帝錢、聚寶盆等化煞開運物，或請信任的風水老師開光加持更能達到化解的效果。
文末，楊登嵙老師也提醒大家，若違反了以上其中一項，可能就會讓您「漏財」，甚至「無財」，因此大家不可輕忽「財位」佈局呀！（編輯：許苡晴）
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