HBL／宋瑞蓁大三元無用 張聿嵐全面演出助陽明奪季軍
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-07 12:21:16｜2021-03-07 13:19:40
兩支昨天惜敗的女子組球隊今天在季軍戰進行交手，兩大明星控球北一女宋瑞蓁和陽明張聿嵐正面對決，前者此役打出「大三元」的表現，數據上更勝一籌；但後者卻和球隊在激戰4節後帶走勝利，陽明終場以68:66贏球拿到第三名。
昨天和淡商纏鬥到最後一刻才輸掉的陽明，今天開賽展現強烈企圖心，不斷利用防守壓迫造成對方失誤、快攻得分，打了一波8:0的小高潮，不過北一女隨後靠卓妤倢康奕喬兩顆三分球，將分數追趕上來，回敬一波10:0，首節陽明以20:19領先。次節兩隊得分效率直線下滑，將近5分多鐘的時間裡，都只拿到2分，之後北一女靠著彭詩婷的「三分打」和宋瑞蓁的三分球超前比數，陽明也緊急換回張聿嵐，他一上場就穩住形勢，穿針引線助攻隊友得分，沒有讓對手拉開比數，半場打完北一女33:24反超。易籃再戰後，戰局進入到白熱化，陽明一波7:0的小高潮，讓球隊超前比數，但之後北一女手感也在加溫，兩隊不斷互換領先，在比賽剩下最後3分44秒時，北一女靠著彭詩婷和葉致彤的籃下命中，取得4分領先。不過陽明「喬皮二人組」江子柔和張聿嵐開始發威，連下7分、再度把領先搶回來，形成67:65；之後雙方都錯失幾波攻勢，宋瑞蓁在最後35秒時獲得兩罰機會，但只投進一球，接著鄧詠心的三分出手，買到葉致彤第5次的犯規，不過後續罰球三罰僅一中，北一女仍只落後2分。最後一擊的機會，北一女發球出來，卻被鄧詠心抄球成功，錯失追平機會。雖然後續陽明罰球表現不佳，但北一女卻始終無法拉下關鍵籃板，隨著時間流逝，反撲機會也跟著消失，比賽最終由陽明拿下，報了103學年度季軍戰輸球的一箭之仇。陽明今天以江子柔的19分為最高，張聿嵐則是斬獲12分、8籃板、7助攻、6抄截、3阻攻的全面數據；洪姵璇得到12分、10籃板，而成為致勝英雄的鄧詠心，則拿到13分、9籃板、4助攻。宋瑞蓁今天繳出17、10助攻、10籃板(大會更正進攻籃板為7個)的「大三元」數據，蔡佑蓮砍下10分、6籃板的成績，5犯畢業的卓妤倢則是12分、8籃板。