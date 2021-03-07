中職／樂天桃猿主場開幕送外套 首創爵士趴
記者吳政紘/綜合報導
2021-03-07 13:30:22
Rakuten Monkeys 2021年主場例行賽門票預售在今年由全家便利商店獨家取得，上半季主場預售從3月23日(二)起至6月1日(二)止，桃猿快樂炒也將於全家FamiPort以及FamiTicket系統同步開賣。今年度FamiTicket將進行全新改版採用全新雲端主機架構與手機版購票介面。除此之外也會提供便利的電子票券功能，購票、取票、分票、進場均可透由手機完成。遇到因雨延賽場次，電子票也會自動進行退票，提供球迷更便利的觀賽體驗(詳洽全網)。
2021金猿卡友可於3月12日(五)19:30至3月13日(六)10:00在全家FamiPort機台與FamiTicket售票網優先購票、2020樂猿卡友於3月13日(六)15:00~23:59優先購票，每人每場限購4張。台灣樂天信用卡卡友則可於3月14日(日)9:00~12:00至 FamiTicket售票網優先購票，每卡每場限購4張！提醒卡友若需使用電子票功能，應選擇FamiTicket售票網，現場FamiPort機台不支援電子取票功能。在會員卡友優先購票後，3月14日(日)14:00起在全家售票系統全面預售至每場比賽當日早上11點止(含快樂炒)，預售剩餘票券提供現場購票及兌換票兌換，現場不提供選位服務，如該場預售售罄則不提供現場售/換票。(上半季三月主場、4月1日、新光動紫趴皆為加價主題日)全猿主場不分一、三壘座位席，上半季全猿主場Rakuten Monkeys全猿主場目前仍依政策有限度開放觀眾入席。上半季主題新企畫登場，「一致團結日」全場內外野皆贈送Taoyuan Together桃猿主色刷毛外套，打出開幕勝利，團結再出發！兒童節連假沒有困難的工作，全猿主場搖身一變成為玩具大展，玩具趴首創全猿一番賞，你喜愛的球星可以成為你的玩具嗎？感謝伊萊克斯支持國球，全新球服，第八年的全猿主場伊萊克斯主題趴讓瑞典第一家電品牌深植您心；-196℃ 強冽Home Party讓男生貪杯，女生也微醉，迎接母親節，專屬女孩的祭典也不能錯過。經典主題第九屆新光動紫趴來到，今年口袋不能只有500，一起在全猿主場跳起動紫Disco！達人趴醞釀多時，各行各業的達人何其多，但都會出現在全猿主場才稀奇，10號隊友在一天內見證經典達人秀最幸福！新企劃Jazz響樂完美一天，城市充滿美酒與爵士，高端生活放鬆新體驗，爵士樂應猿，爵士樂盛事在桃猿。