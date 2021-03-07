HBL／陽明喬朋連線變「調皮」 期許第4次晉級要奪冠
記者鍾東穎/台北報導
2021-03-07 13:41:23｜2021-03-07 14:41:29
第3度踏進台北小巨蛋，陽明高中今(7)日靠著兩位高一主將張聿嵐、江子柔「喬朋連線」以68:66險勝北一女中收下季軍，賽後教練李台英期許，來年第4次踏進4強能抱回隊史首冠。
李台英說，「這是我們第3次進四強，第一次第2名，第二次是第4名，現在是第3名，所以想當然爾我們其實缺的是第1名，我們要朝這個目標前進，不僅距離多遙遠，我依然會帶著我們的球員向前奔跑，朝著我們想要的夢想、目標前進。」李台英將張聿嵐、江子柔比擬為Michael Jordan、Scottie Pippen，兩人合體宛如「喬朋連線」，不過今天卻是「調皮連線」，因為兩人容易嗨過頭，接著犯錯，昨天3次關鍵失誤就是如此，但畢竟才高一還能磨練。好在兩人今天將功贖罪，第四節最後3分鐘，江子柔先砍三分球，張聿嵐切入得手，回防時賞了對手大火鍋，陽明連拿7分逆轉，儘管最後9罰僅1中，但關鍵籃板都把握住，也抱回隊史首次季軍獎盃。此役，江子柔繳出全場最高19分6籃板，張聿嵐貢獻12分10籃板7助攻6抄截，不過兩人共有11次失誤。