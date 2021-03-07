鎮瀾宮祈雨法會 顏清標：盡人事聽天命
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-07 13:40:42
在時隔58年後，台中大甲鎮瀾宮與農田水利署今(7)日舉行祈雨法會，鎮瀾宮董事長顏清標丶水利署官員、台中市長盧秀燕與全市農會代表參加祭典，廣場上近3000名信眾按照習俗身穿白衣，祈求上天降甘霖，法會肅穆。對於，外界關注請大甲媽幫忙祈雨真的有用嗎？顏清標表示，他也沒有把握，鎮瀾宮重要的是幫忙求雨，盡人事聽天命。盧秀燕表示，希望透過大家誠心參拜，所求如願，天降甘霖。
祈雨法會，請出神明上法壇，包括鎮瀾宮二媽媽祖、貞節媽與太子元帥、福德正神及鎮瀾宮和農田水利署供和神農大帝二尊。並祭典循古制，製作祈雨布幡「皇天降雨救萬」、「大亢旱魃禾豐潤」丶祈雨令，並高舉「商羊」鶴，希望能帶來雨水，紓解民生困境，典禮進行兩小時。市長盧秀燕率水利局長范世億、農業局長蔡精強、經發局長張峯源、民政局長吳世瑋、消防局長曾進財等人，一字排開，全程祭拜。她表示，感謝大甲鎮瀾宮與農田水利署台中管理處聯合舉辦這次法會，希望透過大家誠心參拜，祈求風調雨順、國泰民安、四季無災、所求如願、天降甘霖，再次感謝大家參加，也祝福今日一切順利，大家身體健康、萬事如意，感謝雨水媽的守護，保佑大家平安。大甲鎮瀾宮董事長顏清標受訪表示，他也很緊張，昨(6)日下午還來跪拜。他說「有拜有保庇」不是迷信而是有拜有希望。廟方請出「五谷先帝」時，大甲地區「雨就來」但目前最需要的是大雨要下在集水區，各地水庫才能有效蓄水。祈雨法會祭典結束前，法師擲出一個「聖筊」，表示法會圓滿結束。民俗專家林茂賢說，向大甲媽祈雨，是因為相傳媽祖出巡時會下雨，有「雨水媽」之稱，雖然是民間信仰，但藉由祭典也能達到安定人心，提醒要節約用水的作用。林茂賢表示，「商羊」是一種鳥，「商羊」的腳一支拳縮，一支伸直，代表正在跳舞，文獻記載只要看到「商羊」跳舞就會引來大雨，古代除了商羊，民間傳說只要看在到鳶在高空飛舞，也表示有下雨的徵兆，所以在祈雨儀式中旗幟上有掛一隻「商羊」，或「抗旱」、「抗魃」，「魃」在說文解字是指旱鬼，所以祈雨儀式中會以送走「旱魃」或殺「旱魃」方式，代表將乾旱送走。