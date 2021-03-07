鎮瀾宮祈雨法會　顏清標：盡人事聽天命

我是廣告 請繼續往下閱讀

感謝大甲鎮瀾宮與農田水利署台中管理處聯合舉辦這次法會，希望透過大家誠心參拜，祈求風調雨順、國泰民安、四季無災、所求如願、天降甘霖，再次感謝大家參加，也祝福今日一切順利，大家身體健康、萬事如意，感謝雨水媽的守護，保佑大家平安。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標受訪表示，他

(6)日

「有拜有保庇」不是迷信而是有拜有希望。廟方請出「五谷先帝」時，大甲地區「雨就來」但目前最需要的是大雨要下在集水區，各地水庫才能有效蓄水。

祈雨法會祭典結束前，法師擲出一個「聖筊」，表示法會圓滿結束。

林茂賢表示，「商羊」是一種鳥，「商羊」的腳一支拳縮，一支伸直，代表正在跳舞，文獻記載只要看到「商羊」跳舞就會引來大雨，古代除了商羊，民間傳說只要看在到鳶在高空飛舞，也表示有下雨的徵兆，所以在祈雨儀式中旗幟上有掛一隻「商羊」，或「抗旱」、「抗魃」，「魃」在說文解字是指旱鬼，所以祈雨儀式中會以送走「旱魃」或殺「旱魃」方式，代表將乾旱送走。