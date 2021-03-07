HBL／「双勝連線」飆8三分砍40分 光復奪季軍創校史最佳
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-07 14:20:16｜2021-03-07 15:06:49
2021 HBL 最後一天的賽事，男子組季軍戰上演「新竹內戰」，一整季防守都相當強悍的光復高中，今天維護了招牌，讓對手沒有任何一節得分突破20分，終場以69:48、拿下球隊在高中籃球聯賽最佳的第3名。
昨天慘遭泰山絕殺，光復雖然未能在今年來爭奪隊史首冠，不過球隊今天仍然延續相當不錯的氣氛，此役開賽外線手感好得驚人，前15分鐘已經投進6顆三分球，陳將双一個人就包了3顆。而昨天同樣打出讓人驚艷的表現、讓第一種子南山差點輸球的東泰，今天則是前10次外線出手都落空，同時在6人輪換的方式，也讓他們今天有些氣力放盡的感覺。次節分差一度拉開到20分的差距，這時後雙方教練開始走馬換將，讓更多低年級球員上來磨練，東泰利用一波10:2的攻勢縮小分差，半場打完光復以36:22領先，陳將双得到13分，莊朝勝則得到11分。易籃再戰後，東泰「門神」黃偉程打得更為強勢，幾次進攻籃下，幫助球隊打出11:2的攻勢，將分差縮小到只剩5分，不過光復在暫停回來之後，靠莊朝勝兩記三分球又把比數拉開到雙位數。末節兩隊競爭氣氛已經不激烈，各自讓球員上場享受比賽，最終光復以21分之差贏球。他們曾在107學年度拿下第4名的成績，此役擊敗東泰後，也確定寫下校史最佳成績。莊朝勝本場比賽投進了5顆三分球，攻下了23分，陳將双得到17分、8籃板、6助攻，高一中鋒鄭名斈砍下了11分、8籃板；東泰方面，此役反而是高一新人劉律世得到14分、9籃板為最佳；中鋒黃偉程8分、6籃板，射手廖慈恩則是失準，14投2中只得到5分。