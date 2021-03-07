台灣輸出「確診者」到越南？接觸者採檢結果出爐
記者劉雅文/台北報導
2021-03-07 14:27:33｜2021-03-07 14:28:39
中央流行疫情指揮中心，今(7)日傳來壞消息，公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，分別自印度、菲律賓入境。
另外針對越南當局，通報有6例境外移入病例，其中一人經確認後，發現是一名台籍旅客，2月19日搭乘長榮航空從台灣飛往胡志明市的班機，對此指揮中心發言人莊人祥今天也做出說明。莊人祥表示，針對這名個案，根據指揮中心的了解，他在2/17出境前，有在台中榮總檢測為陰性，2/20到越南的隔天檢驗也是陰性，但在3/4檢疫期滿後採檢，卻轉為陽性。指揮中心也隨即針對個案展開疫調，莊人祥表示，目前國內4位接觸者都經過採檢，且核酸檢測和血清抗體都是陰性。莊人祥強調，個案目前至少在國內沒有感染的疑慮。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。