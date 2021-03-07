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歐洲大國派遣軍艦至亞洲　日專家：施壓中國取消台海行動

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-07 14:49:15

航母/日本航空自衛隊/自衛隊/每日軍演
▲日本《日經亞洲評論》近日刊文分析，歐洲大國相繼派遣軍艦前往印太地區，能夠震懾中國在南海的勢力擴張。圖為美國航母與日本航空自衛隊聯合軍演。（圖／美聯社／達志影像）
中國近期在南海不斷擴張軍事實力，使區域緊張局勢升級。日本陸上自衛隊幕僚長湯淺悟郎週四（4）透露，日本正計畫與美、法兩國部隊進行聯合軍演。法國、英國、德國等歐洲國家警戒中國海上勢力擴張的情形，相繼派出軍艦航行南海、表態支持「自由開放的印太」政策。日本專家近日評論，隨著歐洲海軍的加入，在南海對中國的震懾力將逐漸加強。
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《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）5日發表國際關係評論員秋田浩之（Hiroyuki Akita）的文章，秋田浩之指出，當某個國家（中國）藐視國際規則時，世界強權的反應遵從一個特定的模式逐漸升級。
首先，各國的領導人會透過發表聲明、記者會，譴責該國的行為；第二階段，如果該國家無動於衷，國際將會進一步對其施加經濟制裁。第三階段，必要的時候，各國將會透過派遣軍艦等方式施壓。目前，歐洲幾個大國已開始對中國採取第三階段的措施。
秋田浩之認為，歐洲在南海、香港及維吾爾族人權議題上，對中國表達強烈反對，其中一個例子就是法國2月19日派出一艘護衛艦與日本、美國進行聯合軍演。法國還在上個月8日透露，一艘核動力攻擊潛艦「翡翠號」完成於南海的航行任務。
▲英國航空母艦「伊莉莎白號」（HMS
▲英國航空母艦「伊莉莎白號」（HMS Queen Elizabeth）。（圖／美聯社／達志影像）
英國也宣布在今年春季，派遣最新銳的航空母艦「伊莉莎白號」（HMS Queen Elizabeth），前往印太地區執行任務。除了伊莉莎白號，隨行打擊群還包括潛艦和驅逐艦，將會與美日F-35B戰鬥機一同演習。
德國日前也宣布將派遣巡防艦前往亞洲，預計於今年8月啟程，為2002年以來再度穿越南海的德國軍艦。
▲。示意圖，圖為柏林級補給艦。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國日前宣布將在8月派遣一艘巡防艦前往亞洲。示意圖，圖為柏林級補給艦。（圖／美聯社／達志影像）
皮尤研究中心（Pew Research Center）去年10月發佈的民調顯示，英國、法國和德國皆有70%的受訪者對中國抱持負面看法。歐洲自二戰以來，長期關注與俄羅斯的地緣政治，這對歐洲來說是個重大的轉變。
除了香港、新疆人權以及新冠肺炎（COVID-19）讓歐洲對中國改觀，秋田浩之指出，南海作為重要航運通道，中國在該區域的軍事建設也損及歐洲利益。
中國軍隊目前擁有350艘軍艦，比美國擁有的數量還多，歐洲派出幾艘軍艦構成的軍事威脅看起來不夠顯著，但秋田浩之分析，歐洲國家此舉是為展現他們在亞洲的海軍兵力投射，讓中國假設爆發區域衝突時，英、法、德、日、澳會支援美國軍隊，進而施壓中國取消對台灣、南海的作戰計劃。
法國武裝部隊國際關係戰略印太代表雷格（Nicolas Regaud）先前表示，即使英、法、德沒有直接參與衝突，也能夠透過提供情報、協助平民撤離間接協助美軍。如果中國真的在印太地區採取軍事行動，並且美國也涉入其中，例如在台海爆發衝突，歐洲不可能坐視不管。
▲（圖／翻攝自Planetary
▲法國武裝部隊國際關係戰略印太代表雷格（Nicolas Regaud）。（圖／翻攝自Planetary Security Initiative官網）
歐洲力挺跨大西洋夥伴，面臨的代價是中國在貿易、金融、網路上的報復，但他們願意付出代價，因為阻止中國在台海、南海擴張，可以說是利大於弊。雷格認為，英、德將會填補美國海軍在大西洋、地中海或是波斯灣的空白。英、法繼續派遣軍艦前往印太，也能夠協助建構以美國為領導的新海軍合作框架。
評論指出，雖然目前歐洲各國對中國的立場不一，匈牙利、波蘭就和與德國、法國的立場不同調，並且歐盟近期又與中國達成「中歐全面投資協定」，但長遠來說，歐洲可能會逐漸轉向對中強硬，特別是在國防議題上，北約（NATO）去年12月公布的報告將中國、俄羅斯視為威脅。
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