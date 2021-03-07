當小三還不夠！媽媽殺父「毀錯證據」 把SIM卡吞下肚
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-07 16:17:21
韓劇《Penthouse上流戰爭2》劇情白熱化，第一季被老公朱丹泰（嚴基俊 飾）殺死的秀蓮（李智雅 飾）「死而復生」霸氣回歸；加上書真（金素妍 飾）在女兒恩星（崔藝彬 飾）手機中發現，自己殺死爸爸的證據，嚇到把「SIM卡」吃掉，種種荒唐劇情驚呆觀眾，收視率再創新高來到26.9％，有望打破第一季最高收視率28.8%的紀錄。
以下有劇情透露，慎入！！！ 恩星上一集失手殺害羅娜（金賢秀 飾），她父母書真、允哲（尹鐘焄 飾）聯手「消滅證據」，最後嫁禍給學校保全。值得一提的是，戴綠帽、當小三、殺父樣樣來的書真因此正視自己「不正常」，沒想到卻報應在女兒身上，但既然無法挽回，只好繼續「壞到底」；允哲也因為女兒關係，正式從白轉黑，成反派角色。 書真意外在女兒手機裡發現，自己殺死爸爸的現場影片，為了避免外流，她居然拿出SIM卡「吃掉」，舉動讓觀眾疑惑，提出「應該是要毀掉記憶卡吧」的疑問，荒唐橋段掀起討論。 該集結尾也出現反轉劇情，萬眾期待的秀蓮留著俐落短髮、畫上濃妝現身頂樓，見到朱丹泰後竟熱吻對方，觀眾原以為是秀蓮「死而復生」，但根據資料顯示，她應是朱丹泰的前妻羅愛喬，第二季再添新角色，讓網友十分期待後續發展。《Penthouse上流戰爭2》每周六、日上午10點可至愛奇藝國際站收看，每周三於中華電信MOD播出。